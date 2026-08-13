ГЕРБ за домакинството на Бургас на "Евровизия 2027": Честито!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027". Честито!, написаха от ГЕРБ във Фейсбук относно новината за домакинството на черноморския град на песенния конкурс догодина.

Кметът на Бургас Димитър Николов и генералният директор на БНТ Милена Милотинова подписаха днес договора, с който градът става официално домакин на "Евровизия".

"София не отговаря на техническите параметри за домакинство на Евровизия", коментира депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев в свой пост. "Иначе казано, няма да е много приятно да посрещнем фестивала заринати в антимафиотски боклук и да го движим по марсианската повърхност, която столичните улици и булеварди вече доста автентично пресъздават", посочва той.

От другата страна е Бургас. Град-емблема на разумна местна политика, която превърна населеното място в красив, чист, подреден, благоустроен притегателен център за туризъм, спорт и култура, пише Георгиев.

"Бургас - честито! София - обичам те, все още имаш малко повече от година да си помислиш", завършва той.

"Бургас ще организира българското домакинство на "Евровизия". Убеден съм, че в общината вече са свършили половината работа, а с останалата половина ще се справят през предстоящите месеци. Най-същественото предимство на Бургас пред София е, че морският град има кмет. София вече три години няма", коментира депутатът от ГЕРБ Тома Биков.

"Обичам София, но нека сме честни за три години Васил Терзиев я превърна в сметище, в западнало и неподдържано място. Това ли искате да е лицето ни пред Европа? Направиха му огромна услуга, както и на нас, че няма да берем срам", каза общинският съветник от ГЕРБ Антон Хекимян.

Работата по подготовката започва още от днес, обявиха Николов и Милотинова.

Залата, в която ще се проведе конкурса, ще е най-новата в града, обясни кметът Димитър Николов.

В Морската градина ще започнат съпътстващите събития. "Ще представим Българското Черноморие по атрактивен начин, така че да се запомни този конкурс", каза още той.

По думите му отсега са ангажирани над 155 000 легла за спане.

"Бургас е категоричният победител, след като се разгледаха внимателно всички кандидатури много внимателно", обясни генералният директор на БНТ Милена Милотинова. Комплексната оценка извършва международната работна група.

В центъра на Бургас ще е т.нар. Евроградче. "Ще има допълнителни полети от София. Водили сме предварителни разговори и с летището в Истанбул заради очаквания засилен трафик", обясни Димитър Николов.

Страната ни за първи път спечели правото да домакинства най-големия песенен конкурс, след като Дара се класира първа на тазгодишната "Евровизия" във Виена.