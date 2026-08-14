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Четири последователни проекта показват как един инвеститор променя представата за градска жилищна среда

В студена сутрин над хората в открития басейн се издига пара. Деца пресичат парка по пътя към площадката за игра, възрастен мъж е излязал на разходка, а няколко етажа по-нагоре семейство настройва температурата във всяка стая, без да включва климатик или радиатор. Автомобилите са останали под земята. Между сградите има хора, дървета и алеи.

Картината, описваща сякаш петзвезден хотелски комплекс, всъщност е всекидневието в жилищния комплекс „Варна Сити Парк ЮГ”, разположен на 30 000 кв. м земя.

Зад него стои дългогодишна последователност на инвеститора Красимир Узунов, построил първия мол във Варна („Мол Варна”) след който той започна да променя не само градската среда, но и очакванията на варненци към собствения им дом. Първо се появи големият зелен парк. След него — геотермалната енергия, минералната вода и целогодишният басейн. Всички тези негови идеи се превърнаха в реалност. После моделът бе разширен и усъвършенстван. Днес неговата следваща стъпка се насочва към историческия център на Варна. Името на тази последна стъпка е Varna Central 200.

Varna Central 200

Историята обаче започва повече от десетилетие по-рано и на няколко километра оттам.

Първата стъпка: зеленината престава да бъде остатъчно пространство

Когато през 2014 г. започва изграждането на „Варна сити парк“ в района на Трошево, жилищното строителство във Варна все още е доминирано от позната логика: максимална застроена площ, минимални отстояния и озеленяване, сведено до нормативно изискване.

„Варна Сити парк“

Първият проект на „Интерсервиз Узунови“ обръща съотношението.

Върху терен от 13 500 кв. м са застроени около 3800 кв. м. Осемте сравнително компактни жилищни сгради са разположени около 6000 кв. М частен зелен парк. Между тях има детски пространства, алеи, места за отдих и контролирана среда без хаотично движение на автомобили.

На пръв поглед това не е технологична революция. Няма екзотични фасади или ефектни архитектурни жестове. Иновацията е в решението част от скъпата градска земя да не бъде превърната в продаваема квадратура, а в общо пространство.

Тъкмо тази част — незастроената — започва да определя стойността на построеното.

Комплексът, въведен поетапно в експлоатация през 2016 г., показва на варненския пазар, че паркът не е декорация към жилището. Той е част от дома. Детето може да излезе навън, без да пресича улица. Възрастният човек може да се разходи, без да напуска контролираната среда. Съседите се срещат не само в асансьора, а около пейките и алеите.

Така първият „Варна сити парк“ въвежда основната идея, която ще преминава през всички следващи проекти: качеството на живот не започва от входната врата на апартамента, а от цялата среда около нея.

Втората стъпка: водата променя икономиката на дома

„Варна сити парк ЮГ“ увеличава мащаба — 456 апартамента, 12 000 кв. м поддържан парк с много дървета и екзотични храсти, близо километър и половина пешеходни и велосипедни алеи, подземно паркиране и пространство между сградите, освободено от автомобили.

Но истинската промяна се намира на почти два километра под земята.

Варна Сити парк ЮГ

Идеята на Красимир Узунов се базира на знанието му, че Варна лежи над цяло море от гореща минерална вода от нос Галата до курортен камплекс Златни Пясъци. С инвестиция от 3 000 000 лв. собствен капитал за сондаж с дълбочина 1960 м достига до термоминерална вода с температура около 48 градуса. Изградени от него са съпътстваща инфраструктура, пречиствателна станция и енергиен център, използвани за отопление и охлаждане, за питейна и топла вода за битови нужди и за целогодишен открит минерален басейн.

За пръв път в България, във Варна, в 456 апартамента тече озонирана минерална питейна вода - охладена и гореща. Тя достига до жилищата по отделна инфраструктура, докато собствениците запазват и възможността да използват мрежата на „ВиК – Варна“. Този паралелен модел е важен. Той не отнема избора на хората, а добавя алтернатива.

Към инженерната система е прибавен и целогодишен минерален басейн с температура приблизително между 32 и 35 градуса, достъпен единствено за собствениците. Това, което другаде се рекламира като ваканционна услуга, тук се превръща в част от обичайния делничен ден.

„Варна сити парк ЮГ“ показва, че инфраструктурата за качество на живот не трябва непременно да идва само от държавата или общината. Частният инвеститор може да изгради енергийна, водна и социална система и да я остави да работи десетилетия след продажбата на последния апартамент.

През 2019 г. комплексът получава признание в националния конкурс „Сграда на годината“ и награда за строителна иновация. По-същественото признание е друго: стотици семейства започват ежедневно да използват система, която дотогава изглежда по-близка до експериментален екологичен проект, отколкото до масово градско жилище.

Истинският лукс е времето, спокойствието и свободата от ежедневни грижи, които добре проектираният град връща на хората.

„Варна сити парк ЮГ+“

Третата стъпка: когато изключението се превръща в стандарт

Един успешен проект може да бъде случайност. Вторият може да бъде повторение. Третият вече показва система.

Строителството на „Варна сити парк ЮГ+“ започва през 2022 г. Трите сгради са ориентирани към Варненското езеро и са разположени на значително разстояние една от друга, така че да запазят слънчевата светлина и панорамните гледки. Между тях отново има парк, детска площадка, места за отдих и целогодишен басейн с топла минерална вода.

Последователността на трите проекта „Варна сити парк“ показва, че инвеститорът разглежда поддръжката като част от самия продукт, а не проблем, който започва след неговото оттегляне.

През 2025 г. „Варна сити парк ЮГ+“ получава награда за „Модерна архитектура и устойчиво градско обновяване“. Така една идея, започнала с 6000 кв. м парк в Трошево, се превръща в разпознаваем варненски модел: зеленина, сигурност, минерална вода, енергийна ефективност, подземно паркиране и пространства, в които хората могат да бъдат съседи, а не само собственици на съседни имоти.

Повече от хиляда семейства — и една промяна в очакванията

Мащабът на първите три проекта се измерва с над хиляда жилища. Но влиянието им не може да бъде обяснено само с броя на апартаментите. По-важно е какво започват да очакват купувачите.

Очакват автомобилът да бъде под земята, а детето — в парк. Очакват сградата да бъде тиха, общите части да се поддържат, отоплението да бъде предвидимо, а фасадата да не изглежда амортизирана няколко години след завършването. Очакват да имат място за разходка, среща или спорт, без да се налага всеки път да напускат дома си.

Това е промяна от пазара на квадратни метри към пазара на време и качество.

Последната стъпка: моделът влиза в историческия център на Варна

Сега тази философия напуска просторните терени край булевардите и се насочва към много по-сложна градска среда.

Varna Central 200 е планиран на ул. „Девня“ №14–16 върху терен от 4300 кв. м, разположен между четири улици. Проектът включва около 7000 кв. м подземна и 20 000 кв. м надземна разгъната площ, 200 жилища, подземен паркинг, търговски функции и голям супермаркет на приземното ниво.

Сградата е в район, където новото строителство неизбежно влиза в разговор с историята, пристанището, Катедралата, Операта и силуета на стара Варна. На около 850 м са градските плажове и Морската градина. На пешеходно разстояние са културни институции, ресторанти, работни места и обществени услуги. В този контекст автомобилът вече не е задължително условие за всекидневието, а възможност, която остава в подземния паркинг.

Varna Central 200 пренася основните елементи от предишните комплекси — зеленина, общност, тишина и дългосрочна функционалност, но ги адаптира към плътния град. Над първия етаж е предвиден частен парк от 800 кв. м. На покрива ще бъде създаден „Клуб Central 200“ — обща панорамна тераса с алеи, пейки, пространства за спорт и срещи. Това е своеобразен „градски покрив“, който разширява дома нагоре, там, където липсва възможност паркът да се разпростре хоризонтално.

Конструкцията е съсредоточена основно във фасадата и стълбищно-асансьорните ядра. Така вътрешните пространства остават максимално освободени от носещи колони. Апартаментът може да бъде преустройван според промените в живота — от отворено жилище за млад човек до семеен дом с няколко спални, кабинет или голяма панорамна дневна.

Това е архитектура, която приема, че хората и семействата не остават едни и същи.

До седмия етаж са предвидени по-компактни апартаменти и студиа, подходящи за млади професионалисти, хора с динамичен градски начин на живот и инвестиционни купувачи. По-високите нива предлагат по-големи жилища и просторни тераси — някои съпоставими с размери на дневна.

Панорамните остъклявания, южната ориентация и откритите пространства свързват интериора с морето и градския пейзаж.

Общите части са предвидени с акустично третиране, а всеки вход — с два високоскоростни асансьора. Според проектната концепция приблизително 90% от жилищата ще имат гледка към морето или залива.

Така „Където плажът, градът и животът се срещат“ престава да бъде само рекламен слоган. То описва конкретна градска ситуация: дом в центъра, от който човек може да стигне пеша до работа, парк, културно събитие, ресторант или море.

Какво означава това за Варна

Варна има сложни отношения с новото строителство. Градът се нуждае от инвестиции и жилища, но се страхува от презастрояване, загуба на зелени пространства, трафик и архитектура без контекст. И с основание.

Поредицата от „Варна сити парк“ до Varna Central 200 предлага възможен трети път между безконтролното уплътняване и пълното отрицание на развитието.

Този път включва повече зеленина, отколкото изисква нормативният минимум; инфраструктура, финансирана от инвеститора; подземно паркиране; енергийна ефективност; дългосрочна поддръжка; социални пространства и архитектура, способна да се променя заедно със своите обитатели. Това не означава, че частният инвеститор може или трябва да замести града, но добрата частна инвестиция може да бъде партньор на добрата публична политика.

За кмета, Общинския съвет, главния архитект и администрацията подкрепата за подобни проекти не трябва да означава привилегии или по-ниски изисквания. Тя означава предвидими процедури, ясни правила, координация на инфраструктурата и високи стандарти, приложими еднакво към всички. Градът печели, когато инвеститорът не пита единствено колко квадратни метра може да продаде, а какво ще остане между сградите, под тях и върху покривите им. Печели и когато администрацията разпознава разликата между спекулативното строителство и дългосрочния инвестиционен модел.

Varna Central 200 ще бъде изпитание и за двете страни.

За инвеститора — дали доказаната в по-широките терени философия може да бъде приложена с необходимата прецизност в чувствителната тъкан на стара Варна.

За града — дали може да подкрепи архитектурна амбиция, без да отстъпва от обществения интерес.

Ако този баланс бъде постигнат, Varna Central 200 ще бъде знак, че новият начин на живот, изпробван в периферията на центъра, вече може да стане част от самия център. След повече от десет години посоката изглежда ясна: от парк между осем сгради към геотермална система за стотици семейства; от минерален басейн към цялостен модел за управление; от затворена жилищна среда към отворения културен и исторически живот на града.

Нещо добро действително се случва във Варна.

Задачата на гражданите и институциите не е да го аплодират безкритично. Задачата им е да го разпознаят, да изискват от него още повече и да създадат условия добрите частни инвестиции да не остават изолирани изключения.

Защото градът не се променя с една емблематична сграда. Променя се, когато качеството започне да се повтаря.