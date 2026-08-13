Кметицата на Новачене: Бащата на 5-годишното дете искал да го сплаши, за да спре да се напикава

Според местните родителите на детето употребявали наркотици

Бабата разказва, че момченцето било намерено в голям трап

„Доколкото разбрах, детето се е напикавало и мъжът искал да го изплаши, за да спре. Това заяви пред Нова тв кметът на ботевградското село Новачене Катя Петрова. Тя коментира случая с 5-годишното дете, което беше прието в „Пирогов" с тежка черепно-мозъчна травма. Подозират, че баща му го е пребил. Мъжът е арестуван.

Само в рамките на два месеца това е втори инцидент със същото дете, което живее в село Новачене, Ботевградско, като и за предишния побой заподозрян бе бащата. Тогава след преглед се е прибрало у дома по желание на баба му, която го е завела в болница.

Задържан по случая е мъжът, с когото майката на момченцето живее на семейни начала. Това не е първият случай на насилие над детето. В рамките на последните два месеца то е било приемано два пъти в болница с тежки травми.

По първоначална информация във вторник около 05:00 сутринта 24-годишният Георги е засечен от камери да води босото дете към местност близо до Новачене.

Според бабата по обед Георги се обадил, казал къде са двамата с детето и извикал близките да отидат да го приберат.

„Момчето е било при някакъв мост и в голям трап. Майката Ванеса отива, влиза в този трап и го изважда", твърди бабата Марияна Георгиева. Георги пък обяснил, че бутнал детето, без да иска.

Местните твърдят, че мъжът и майката на момчето са употребявали наркотици. Чували, че Георги и друг път е посягал на 5-годишното момче.

Лекарите, приели детето, не сдържали сълзите си. „Бяхме потресени. Екипът бяхме повече жени и малко емоционално подходихме на ситуацията", казва д-р Снежана Христова. Детето е откарана от Монтана към София в въздушна линейка. В момента се борят за живота му в Детската реанимация на „Пирогов".

В сряда завеждащият хирургичното отделение в МБАЛ-Монтана д-р Красимир Каменов заяви, че нараняванията на детето няма как да са причинени от инцидент като падане.

Социалното министерство започва работа със семейството, обяви министър Наталия Ефремова.

„Случаят в Монтана е поредната трагедия, на която ставаме свидетели. Бил е свикан в рамките на месец по-рано координационен механизъм. Самосезирали сме се отново във връзка със здравословния проблем на детето. Ще се работи със семейството, с майката. Ще се предприемат всички необходими мерки за закрила на децата на първо място и работа със семейството, за да се прекратят подобни практики", заяви Ефремова.