Националният борд по туризъм: "Евровизия" ще бъде най-блестящото откриване на летния сезон догодина

Националният борд по туризъм приветства избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027". Според изпълнителния директор на борда Поли Карастоянова конкурсът ще се превърне в уникална възможност за международна реклама на Българското Черноморие.

„Това ще бъде най-блестящото откриване на летния сезон в България. Освен това ще бъде най-добрата реклама на Българското Черноморие и курортите ни", коментира пред "24 часа" Поли Карастоянова.

"Ние държахме много домакинството на „Евровизия" да се даде на Бургас, защото това поставя Бургас и Българското Черноморие в центъра на международното внимание в началото на туристическия сезон. Очаква се градът да посрещне хиляди фенове, артисти, официални делегации, журналисти и представители на международните музикални среди", каза Карастоянова.

Според нея не бива да се надценява опитът на хотелиерите в града да се застраховат от изкупуване на леглата през май догодина, когато е финалът. "Това, че са блокирани резервациите за този период бързо ще се преодолее. Още повече че легловата база там е огромна - Слънчевн бряг е на минути път от града, наблизо има и много други курорти с хотели, които ще отворят врати още през май догодина", каза тя.