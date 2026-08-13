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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23381977 www.24chasa.bg

Националният борд по туризъм: "Евровизия" ще бъде най-блестящото откриване на летния сезон догодина

Христо Николов

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Поли Карастоянова

Националният борд по туризъм приветства избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027". Според изпълнителния директор на борда Поли Карастоянова конкурсът ще се превърне в уникална възможност за международна реклама на Българското Черноморие.
„Това ще бъде най-блестящото откриване на летния сезон в България. Освен това ще бъде най-добрата реклама на Българското Черноморие и курортите ни", коментира пред "24 часа" Поли Карастоянова.

"Ние държахме много домакинството на „Евровизия"  да се даде на Бургас, защото това поставя Бургас и Българското Черноморие в центъра на международното внимание в началото на туристическия сезон. Очаква се градът да посрещне хиляди фенове, артисти, официални делегации, журналисти и представители на международните музикални среди", каза Карастоянова. 

Според нея не бива да се надценява опитът на хотелиерите в града да се застраховат от изкупуване на леглата през май догодина, когато е финалът. "Това, че са блокирани резервациите за този период бързо ще се преодолее. Още повече че легловата база там е огромна - Слънчевн бряг е на минути път от града, наблизо има и много други курорти с хотели, които ще отворят врати още през май догодина", каза тя. 

Поли Карастоянова

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