Системата, която кметът на Пловдив иска за 45 млн. евро, щяла да е като човешки организъм

Стотици камери и сензори подобно на очи и уши ще дебнат за нарушители

Системата ще наблюдава и трафика, парковете, централната градска част, квартали и районите около стадионите

Суперсистемата за 45 млн. евро, която според кмета Костадин Димитров ще пресече престъпността в Пловдив, беше подробно представена.

"Тя е един човешки организъм – има мозък, ръце, крака, очи и уши", образно обясни Георги Кисьов, който е зам.-управител на фирмата, разработила проекта. По думите му камерите и сензорите щели да бъдат „очите и ушите", а системата за анализ - нейният „мозък".

Пари за нея още няма, а тепърва щели да се търсят. Но Димитров смята, че част от средствата можели да дойдат от събрани глоби за превишена скорост.

Според кмета идеята е стотици камери и различни сензори в града да бъдат свързани. Те щели да събират информация за случващото се - от видеонаблюдение до температура, влажност, качество на въздуха и нива на шум. Всички данни щели да постъпват в единен център, където ще се анализират в реално време. Зам.-управителят на фирмата, разработила системата, Георги Кисьов представи как ще действа тя при определени ситуации. Снимка: Мая Вакрилова

"Технологията ще може да разпознава потенциално опасни ситуации – голямо струпване на хора, рисково движение по пътищата или човек, който преследва друг с оръжие. При установяване на риск информацията ще постъпва в общината, където ще се преценява дали да бъде подаден сигнал към полицията", обясниха на презентацията.

Предвиждат се и автономни камери за места, където няма необходимата инфраструктура. Някои устройства ще могат да се захранват от уличното осветление, а други ще разполагат със собствени зарядни системи. Към платформата могат да бъдат включени и вече съществуващите общински камери.

Системата ще следи още трафика, движението и критични зони в града. Сензори са предвидени за паркове, централната градска част, различни квартали и районите около стадионите.