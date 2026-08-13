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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23382164 www.24chasa.bg

Следователи влязоха в гръмналия завод за боеприпаси в с. Белица

Дима Максимова

[email protected]

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Три дни след взривовете в предприятието "ЕМКО" в село Белица, следователите влязоха на производствената площадка за боеприпаси. Започнал е огледа на мястото на избухналия склад за готова продукция от екип разследващи - следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Габрово, вещи лица и експерти, потвърдиха от обвинението. Забавянето се наложи заради обезопасяване на разлетели се извън епицентъра на взрива и неизбухнали боеприпаси. Вчера окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков посочи, че са иззети записи от камери и документация за производството. Сред работните хипотези за възникналия пожар в склада е и за внесен умишлено или непредпазливо огнеизточник, които го е причинил.

В Трявна днес заседава кризисния щаб за стравяне с последиците от взривовете и разгорелите се от тях пожари в Тревненския балкан. Очаква се да бъде обявено частично бедствено положение в периметър 500 м от зоната на взрива за пълно обезопасяване и недопускане достъп на външни лица, с цел гарантиране на безопасността на хората в района. Населени места няма да бъдат засегнати.

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