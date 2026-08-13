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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23382218 www.24chasa.bg

Намериха растения коноп и сух канабис в апартамент във Враца

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Канабис Снимка: МВР

Растения коноп и 500 грама суха листна маса канабис са открити в апартамент на 35-годишен мъж от Враца, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Проверката е извършена в рамките на оперативни действия, свързани с противодействието на притежаването и разпространението на наркотични вещества. На открита тераса в жилището са установени растения с височина около 30 сантиметра. При извършения обиск са открити и иззети сухият канабис и 71 полиетиленови плика, пише БТА. 

Мъжът е задържан в Районното управление на МВР във Враца. Образувано  е досъдебно производство  по чл.354а, ал.3 от Наказателния кодекс, според който за държане без разрешително наркотични вещества или техни аналози предвиденото наказание е – за високорискови вещества – лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева, а за рискови – лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

През миналия месец на територията на областта са регистрирани 14 престъпления, свързани с наркотици. Две от тях са разкрити, а по останалите работата продължава, показва отчетът за работата на ОД на МВР – Враца, публикуван на сайта на дирекцията.

Канабис Снимка: МВР

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