Намериха растения коноп и сух канабис в апартамент във Враца

Растения коноп и 500 грама суха листна маса канабис са открити в апартамент на 35-годишен мъж от Враца, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Проверката е извършена в рамките на оперативни действия, свързани с противодействието на притежаването и разпространението на наркотични вещества. На открита тераса в жилището са установени растения с височина около 30 сантиметра. При извършения обиск са открити и иззети сухият канабис и 71 полиетиленови плика, пише БТА.

Мъжът е задържан в Районното управление на МВР във Враца. Образувано е досъдебно производство по чл.354а, ал.3 от Наказателния кодекс, според който за държане без разрешително наркотични вещества или техни аналози предвиденото наказание е – за високорискови вещества – лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева, а за рискови – лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

През миналия месец на територията на областта са регистрирани 14 престъпления, свързани с наркотици. Две от тях са разкрити, а по останалите работата продължава, показва отчетът за работата на ОД на МВР – Враца, публикуван на сайта на дирекцията.