Кух и без заряд е предметът, плаващ в морето край Тюленово

Плаващият предмет в морето край Тюленово е кух и не носи заряд. Това съобщиха от Областната администрация в Добрич. Оттам посочиха, че това е мнението на експертите, които следят движението на предмета.

Служители на „Гранична полиция" наблюдават и следят движението на плаващия предмет в морето, който заради силното вълнение и посоката на вятъра се движи в посока нос Калиакра, допълниха от областната управа. Огледът на специалистите показва, че се касае за кухо съоръжение, което не носи заряд и не представлява опасност за хората и корабоплаването, пише още в съобщението, цитирано от БТА.

По-рано от Областната администрация в Добрич съобщиха, че тази сутрин, малко след 10:00 часа, гражданин е подал сигнал на тел. 112 за предмет, приличащ на боен снаряд, плуващ в морето край Тюленово, община Шабла.