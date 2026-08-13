ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската народна банка ще засили финансовата под...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23382402 www.24chasa.bg

Хиляди поклонници чакат под слънцето, за да се докоснат до Хавайската Богородица в Търново

Дима Максимова

[email protected]

736
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Поклонението пред Хавайската икона на Пресвета Богородица във Велико Търново Снимка: Авторът

Опашки от вярващи се извиха през катедралния храм на Велико Търново, за да се докоснат до чудотворния образ на Хавайска икона на Пресвета Богородица.

Велико Търново е част от обиколката на чудотворната мироточива икона на Божията майка.

В навечерието на Голяма Богородица, тя бе посрещната в катедралния храм от кмета Даниел Панов,  митрополит Григорий и свещеници от епархията, както и стотици поклонници от старата столица, Румъния, Северна Македония и др. Часове църквата бе изпълнена докрай, а колоната от чакащи отпред не свършваше. Хора с патерици и в инвалидни колички, подкрепяни от близките си, също бяха около храма, търсещи изцеление. Молещите се целуваха иконата и получаваха в дар копие от нея и тампон, напоен с миро, което тече от образа на Богородица. 
"Преклонихме се пред иконата с молитва за здраве, благополучие, благоденствие и мир", написа във фейсбук кметът Панов.

Във Великотърновска епархия Хавайската икона пристигна на 12 август, първо в Мерданския манастир „Св. 40 мъченици". Посрещнаха я с радост, благоговение и вяра, а пътят на чудодейната реликва до манастирската черква бе обсипан с розови листчета.

Поклонението пред Хавайската икона на Пресвета Богородица във Велико Търново
Снимка: Община Велико Търново
Снимка : Дима Максимоваа
Снимка: Дима Максимова
Снимка: Дима Максимова
Поклонението пред Хавайската икона на Пресвета Богородица във Велико Търново
Снимка: Община Велико Търново
Снимка : Дима Максимоваа
Снимка: Дима Максимова
Снимка: Дима Максимова
Поклонението пред Хавайската икона на Пресвета Богородица във Велико Търново
Снимка: Община Велико Търново
Снимка : Дима Максимоваа
Снимка: Дима Максимова
Снимка: Дима Максимова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)