За ден 18 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 5 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 18 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол –14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 4 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са хванати да шофират 5, девет са отказали тестване.

14 270 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщават от пресцентъра на МВР Извършен е контрол на 16 847 водачи и пътници. Съставени са 4632 фиша и 430 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.