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Кметът на Пловдив за твърденията на майка: Нямаме сигнали за опасно поведение по хълмовете

Мая Вакрилова

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Гергана Папазова в коридора на съда. Снимка: Никола Михайлов

Гергана Папазова, чийто син е един от задържаните за побоя над непалците, твърди, че се е обаждала многократно

Няма подадени сигнали до общината или "Общинска охрана" за нередности и агресия на Младежкия хълм. Това заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров пред "24 часа", след като вчера майката на непълнолетния задържан за побоя над непалски граждани Гергана Папазова каза, че многократно е сигнализирала общината и общинската полиция, но реакция не е последвала.

"Вчера е проверено - няма подадени сигнали към нас и "Общинска охрана", категоричен бе кметът.

Той обясни, че работата на "Общинска охрана" се следи от ресорния заместник-кмет, който към момента е Ангел Славов. 

По думите му проверката е установила категорично, че до общинските структури не са постъпвали сигнали за нередности по хълмовете на Пловдив. 

Вчера Районният съд в Пловдив пусна на свобода 18-годишния Тодор Велев и А.Р. на 17 години, които са обвинени в побой над двама непалски граждани в центъра на Пловдив. Съдия Васил Тасев не уважи искането на прокуратурата двамата да останат в ареста и постанови на пълнолетния парична гаранция от 700 евро, а на по-малкия - надзор от инспектор в Детска педагогическа стая.

На непалците са причинени леки телесни повреди, а самоличността на двамата тийнейджъри станала ясна при разследването на убийството на Младежкия хълм. Единият от тях - А.Р., присъствал. По думите на майка му Гергана Папазова синът й се опитал да спре побоя, при който почина Георги Кузев, но не се е обадил на 112. 

Непосредствено под върха на скалата, върху която е нарисувано българското знаме (вече поизбледняло) e площадката, където е малтретиран Георги Кузев.
Непосредствено под върха на скалата, върху която е нарисувано българското знаме (вече поизбледняло) e площадката, където е малтретиран Георги Кузев. Снимка: Радко Паунов
Кметът на Пловдив Костадин Димитров представи бъдещата система за превенция.
Кметът на Пловдив Костадин Димитров представи бъдещата система за превенция. Снимка: Мая Вакрилова

Гергана Папазова в коридора на съда.
Непосредствено под върха на скалата, върху която е нарисувано българското знаме (вече поизбледняло) e площадката, където е малтретиран Георги Кузев.
Кметът на Пловдив Костадин Димитров представи бъдещата система за превенция.

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