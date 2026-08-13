Кметът на Пловдив за твърденията на майка: Нямаме сигнали за опасно поведение по хълмовете

Гергана Папазова, чийто син е един от задържаните за побоя над непалците, твърди, че се е обаждала многократно

Няма подадени сигнали до общината или "Общинска охрана" за нередности и агресия на Младежкия хълм. Това заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров пред "24 часа", след като вчера майката на непълнолетния задържан за побоя над непалски граждани Гергана Папазова каза, че многократно е сигнализирала общината и общинската полиция, но реакция не е последвала.

"Вчера е проверено - няма подадени сигнали към нас и "Общинска охрана", категоричен бе кметът.

Той обясни, че работата на "Общинска охрана" се следи от ресорния заместник-кмет, който към момента е Ангел Славов.

По думите му проверката е установила категорично, че до общинските структури не са постъпвали сигнали за нередности по хълмовете на Пловдив.

Вчера Районният съд в Пловдив пусна на свобода 18-годишния Тодор Велев и А.Р. на 17 години, които са обвинени в побой над двама непалски граждани в центъра на Пловдив. Съдия Васил Тасев не уважи искането на прокуратурата двамата да останат в ареста и постанови на пълнолетния парична гаранция от 700 евро, а на по-малкия - надзор от инспектор в Детска педагогическа стая.

На непалците са причинени леки телесни повреди, а самоличността на двамата тийнейджъри станала ясна при разследването на убийството на Младежкия хълм. Единият от тях - А.Р., присъствал. По думите на майка му Гергана Папазова синът й се опитал да спре побоя, при който почина Георги Кузев, но не се е обадил на 112.