Започна изграждането на нов корпус на училището и покрити трибуни на градския стадион

Обликът на Аксаково е в етап на сериозно преобразяване в резултат на ударно строителство и серия инвестиционни проекти на общината.

В навечерието на 24 май идеалният център на града рязко се промени с появата на първия във Варненска област паметник на светите братя Кирил и Методий в градинката пред читалище „Просвета 1905“ и цялостното преобразяване сградата на общинската администрация. Монументът – дело на скулптора доц. Николай Нинов, е изработен от 5 тона разтопени гилзи, предоставени от Министерството на отбраната, и със средства от капиталовата програма на община Аксаково. Той бе монтиран ден преди традиционното празнично шествие за деня на славянската писменост и култура в присъствието на стотици граждани и гости на града.

Паметникът на светите братя Кирил и Методий е отлят от гилзи.

Преди края на май административната сграда на Аксаково бе изцяло преобразена със средства по проект. Мерките за постигане на енергийна ефективност клас А бяха реализирани по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност“, с който община Аксаково спечели безвъзмездна финансова помощ от Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1 021 810, 83 евро и собствен принос от малко над 695 хиляди евро от общинския бюджет. В новия си вид тя вероятно ще влезе в списъка с претендентите за приза „Сграда на годината“.

Успоредно с това напредва строителството на новия корпус на СУ „Свети Климент Охридски“ в града. Решението за изграждането му дойде в резултат на трайната тенденция за заселване на млади хора във всички населени места на община Аксаково през последните 10-ина години. „Изборът на младите да живеят в чиста и подредена среда изисква навременни мерки в изграждането и модернизирането на инфраструктурата и в осигуряване на възможността децата им да учат в качествени условия. Затова общината инвестира сериозно в изграждането на нови детски градини и в разширяване на базата на СУ „Свети Климент Охридски“ в общинския център град Аксаково”, обяснява кметът инж. Атанас Стоилов.

Последният ключов обект, който стартира в навечерието на празника на Аксаково, който е в последния уикенд на август, е изграждането на покрита трибуна с капацитет за 500 души на градския стадион.