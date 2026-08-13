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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23382867 www.24chasa.bg

Задържаха шофьор с положителна проба за кокаин в Добрич

Дияна Райнова

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Автомобил удари друг отзад по пътя Добрич – Варна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 12 август. в 13.07 ч. е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие по републиканския път Добрич – Варна. На място от служители на сектор „Пътна полиция" е установен лек автомобил „Опел Корса", управляван от 56-годишен мъж от град Добрич. Той, при движение към град Варна, спира на разклона до търговска фирма и е ударен от движещия се зад него специален автомобил „Ивеко дейли 50 - 18", управляван от 48-годишен мъж от Добрич, известен на полицията и за други провинения на пътя.

Водачите са тествани за алкохол и наркотици. Водачът на фирмения автомобил „Ивеко" дава при теста положителна проба за употреба на наркотични вещества - кокаин. Лицето е задържано за 24 часа, образувано е досъдебно производство.

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