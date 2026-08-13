15 души са глобени за предизвикване на пожари в Хасковска област

Петнадесет души вече са санкционирани за предизвикани пожари в Хасковска област, но наложените административни наказания са твърде ниски и се нуждаят от актуализация. Това каза по време на време на съвместен брифинг под надслов „Безотговорността е най-опасната искра“, посветен на превенцията на пожарите в горските територии, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково старши комисар Митко Чакалов.

Събитието се проведе в Териториалното поделение на Държавното горско стопанство в Хасково с участието на експерти от Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Кърджали, представители на местната власт, пожарната и горските структури. Сред участниците бяха и заместник-директорът на РДГ – Кърджали инж. Антоанета Стоянова и областният управител на Хасково Тодор Иванов. По време на срещата бяха представени мерките за недопускане на пожари, готовността на екипите и техниката за реакция, както и координацията между институциите при кризисни ситуации.

Старши комисар Чакалов посочи, че пожарите през последните години се увеличават, а тенденцията вероятно ще се запази заради сухите и горещи лета. По думите му са необходими допълнителни превантивни мерки, повече наблюдение и по-ранно откриване на огнищата. Той даде за пример патрулите и изнесените наблюдателни постове, които позволяват сигнализирането за пожари още преди те да са се разраснали. Чакалов подчерта и необходимостта от повече просеки и минерализовани ивици, които да ограничават разпространението на огъня.

Областният управител Тодор Иванов подкрепи тезата за засилване на превенцията и отбеляза нуждата от допълнително оборудване и техника за пожарните служби. Според него е необходимо и увеличаване на санкциите за нарушителите, тъй като сегашните глоби не изпълняват в достатъчна степен възпиращата си функция.

Инж. Антоанета Стоянова съобщи, че към 13 август в област Хасково са регистрирани пет горски пожара при 14 за същия период на миналата година. По думите ѝ тази година са изгорели около 1200 декара горски територии. За превенция в региона са изградени близо 240 км противопожарни съоръжения, включително около 180 км минерализовани ивици, 20 км бариерни прегради и 36 км лесокултурни прегради. Извършени са и 234 съвместни проверки, при които са инструктирани 646 граждани, пише БТА.

Заместник-директорът на РДГ – Кърджали отбеляза още, че 90 процента от горските пожари са причинени от човешка дейност. Стоянова призова гражданите при забелязване на дим или пламъци незабавно да подават сигнал на телефон 112, тъй като навременната реакция е решаваща за ограничаване на щетите.