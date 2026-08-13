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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23382924 www.24chasa.bg

Иззеха 4,15 грама канабис и амфетамин при проверка на автомобил в село Батово

Дияна Райнова

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Иззеха 4,15 грама канабис и амфетамин при проверка на автомобил в село Батово, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 13 август в 00.30 ч. в село Батово в хода на специализирана полицейска операция служители на група „Криминална полиция" при Второ районно управление на МВР –Добрич, са извършили проверка на лек автомобил „Мерцедес", управляван от 29-годишен мъж от село Одърци и пътник - 20-годишен мъж от село Батово, известен на МВР. При проверката пътникът предава доброволно бяло кристалообразно вещество и суха тревна маса, реагиращи на амфетамин с тегло 0,3 грама и канабис с тегло 4,15 грама .

Лицето е задържано за 24 ч., образувано е бързо полицейско производство.

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