Предадоха на съд кмета на село Трайково в община Лом за престъпления против политическите права на гражданите

Кметът на село Трайково, община Лом, е предаден на съд с обвинителен акт на Районна прокуратура - Монтана, съобщават от държавното обвинение.

Обвинителният акт срещу Д.Р. е по досъдебно производство за престъпления против политическите права на гражданите, извършени в качеството на длъжностно лице.

Към месец април 2026 г. обвиняемата Д.Р. изпълнявала длъжността кмет на кметство в село Трайково, община Лом.

На 17.04.2026 г. в РУ на МВР в Лом е бил получен сигнал за извършвани от нея действия с цел склоняване на граждани да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция на предстоящите избори за народни представители, насрочени за 19.04.2026 г.

Били са предприети незабавни действия по разследването, включително претърсване и изземване, одобрено от съда, при които са били иззети списъци с имена на различни граждани.

В хода на досъдебното производство са били установени и разпитани свидетели, изготвена е фоноскопна експертиза на магнитен носител - компактдиск, съдържащ запис на разговор. Изискани и приложени са били множество документи, от които е видно, че част от свидетелите се намират в служебна зависимост от обвиняемата Д.Р., като са назначени на работа по социални програми към кметството на село Трайково.

Събрани са доказателства, че в качеството си на длъжностно лице обвиняемата Д.Р. в дните преди изборите е дала на четири лица имотна облага - паричната сума в размер на 50 евро на човек, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция. На три други лица тя е предоставила паричната сума в общ размер на 450 евро, предназначени да бъде предадени на общо девет лица със същата цел.

Предстои делото да продължи в съда.