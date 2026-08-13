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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23383043 www.24chasa.bg

Задържаха 17-годишен крадец на велосипед в Каварна

Дияна Райнова

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Задържаха 17-годишен крадец на велосипед в Каварна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 12 август в 13.35 ч. в Районното управление на МВР в Каварна 59 -годишна жена от град Варна е заявила, че за времето от 13.00 ч. до 13.30 ч. неизвестно лице е откраднало оставения от нея без надзор пред магазин за хранителни стоки в град Каварна велосипед.

След извършена проверка е открит извършителят на деянието – 17-годишен младеж от Добрич, известен на МВР. Образуван е заявителски материал, велосипедът е иззет по надлежния ред.

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