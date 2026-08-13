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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23383114 www.24chasa.bg

Развъдник за бойни кучета с овъглени трупове разкриха в Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

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Снимка на развъдника от дрон

Развъдник за кучета, най-вероятно питбули, подготвяни за боеве, е бил разкрит днес при акция на Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик.

За акцията съобщи единствено местна телевизия, а на запитване на "24 часа" и други медии от пресцентъра на БАБХ в София обещаха да предоставят информация на по-късен етап, тъй като от пазарджишката дирекция по храните отказаха всякаква информация. На мястото има и полицейски екипи.

Развъдникът се намира в индустриалната зона по пътя за Пловдив, която граничи с квартал "Изток". В съседство са няколко автомобилни сервиза и търговски обекти. Повод за внезапната мащабна акция е бил пожар на сухи треви вчера в този район, който е разкрил след потушаването му ужасната гледка. 

По неофициална информация на мястото имало овъглени трупове на животни - най-вероятно четириногите не са успели да се спасят от пламъците, ако са били затворени в клетки и са се задушили.

Очаквайте подробности след изявления на контролните органи!

Снимка на развъдника от дрон

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