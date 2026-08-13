Съкращават 21 щата от министерството на образованието

Персоналът в Министерството на образованието и науката да бъде намален с 21 щатни бройки, предлага министърът на образованието проф. Георги Вълчев. Проектът на Постановление на МС е публикуват за обществено обсъждане. От МОН обясняват, че е е изработен в съответствие с политиката на правителството за повишаване ефективността в държавната администрация, оптимизиране на административните структури и подобряване на качеството на провежданите публични политики. При сегашния числен състав на ведомството намалението е с 5,6%.

Проф. Вълчев уточнява, че това ще натовари допълнително останалите служители, но няма да се отрази на способността на звената пълноценно да изпълняват функциите си. "Целите, които се поставят с проекта на акт са повишаване ефективността на административната дейност, оптимално използване на човешките ресурси, намаляване на административните разходи и оптимизиране на разходите за персонал. Очакваните резултати от прилагането на промените са оптимизиране на числеността на персонала, което ще доведе до пряко намаляване на разходите за персонал", се казва в доклада на проф. Георги Вълчев.