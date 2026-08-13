Обявиха частично бедствено положение край площадката на "ЕМКО" в село Белица

Частично бедствено положение се въвежда в радиус от 500 метра гориста местност от площадка на "ЕМКО" ООД край село Белица, намираща се в землището на село Станчов хан. Това обяви кметът на Трявна Денчо Минев във фейсбук. Мярката е с цел осигуряване на пълна безопасност, гарантиране здравето на хората, прочистване на зоната от страна на Сухопътните войски и недопускане на външни лица. Заповедта важи за срок от 7 дни, освен ако обстоятелствата налагат удължаване или прекратяване преди този срок, посочва кметът.

Мерките се предприемат, за да могат военните щателно да извършат оглед за останали невзривени боеприпаси и разпръснати метални осколки и да сме напълно сигурни, че няма да има последващ инцидент в района. Няма да бъдат засегнати населени места. В зоната се допускат единствено екипи на МВР, Министерство на отбраната и ПБЗН, коментира Минев.

Това е взето като общо решение днес по време на третия кризисен щаб, който се проведе в Община Трявна с участието на заместник областния управител на област Габрово Андрей Николов, представители на общинска администрация, председателя на Общински съвет Трявна г-жа Златка Донева-Цанева, началници на институции.

Наблюдението на периметъра продължава да се извършва денонощно от екипи на РДПБЗН - Габрово и с помощта на дрон в труднодостъпни места. Към момента няма тлеещи огнища и разпространение на горски пожар.

С цел своевременно и масово уведомяване на населението, преминаващите граждани и туристи в застрашената зона, възлагам на Общинския щаб съвместно с МВР, ГДПБЗН И Областния управител при необходимост да задействат националната система за ранно предупреждение BG-ALERT, съобщи Денчо Минев.

Няма населени места без електрозахранване и водоснабдяване. Пътищата са отворени за движение за всички МПС. Няма отклонения в показателите за качеството на атмосферния въздух и наблюдението на нормите в гр. Плачковци продължава от разположената на място мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда.

Директорът на обособеното производството инж. Димиев увери, че няма замърсяване на природата, обезвреждането на боеприпаси се извършва контролирано и благодари за усилията на всички ангажирани служби.