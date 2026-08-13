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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23383506 www.24chasa.bg

Мигранти, получили закрила у нас във вторник, хванати в сряда да опитат да напуснат страната (Снимки)

Димитър Мартинов

[email protected]

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Мигрантите били задържани вчера.

Трима мигранти, получили от Държавната агенция за бежанците убежище във вторник, в сряда бяха хванати при опит да минат в Румъния. Освен това те вече имали наложени принудителни мерки за връщане в страните им по произход.

Мъжете били от Ирак. Българските и румънските граничари ги хванали при проверка на тир на 12 август. Карал го 31-годишен турчин. Оказало се, че в товарното отделение крие 18 мигранти - 9 от Ирак, 3 от Сирия и 6 от Иран.

Трима от иракчаните вече били хванати на 8 август при опит да влязат в България на ГКПП Капитан Андреево. Била им наложена принудителна административна мярка връщане в страната по произход. Въпреки това още на следващия ден иракчаните получили от Държавната агенция за бежанците временна закрила. Документите били в тях, когато граничарите ги заловили.

По случая се води разследване.

Мигрантите били задържани вчера.
Мигрантите били задържани вчера.
Мигрантите били задържани вчера.
Мигрантите били задържани вчера.
Мигрантите били задържани вчера.
Мигрантите били задържани вчера.
Мигрантите били задържани вчера.
Мигрантите били задържани вчера.
Мигрантите били задържани вчера.

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