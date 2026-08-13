Мигранти, получили закрила у нас във вторник, хванати в сряда да опитат да напуснат страната (Снимки)

Трима мигранти, получили от Държавната агенция за бежанците убежище във вторник, в сряда бяха хванати при опит да минат в Румъния. Освен това те вече имали наложени принудителни мерки за връщане в страните им по произход.

Мъжете били от Ирак. Българските и румънските граничари ги хванали при проверка на тир на 12 август. Карал го 31-годишен турчин. Оказало се, че в товарното отделение крие 18 мигранти - 9 от Ирак, 3 от Сирия и 6 от Иран.

Трима от иракчаните вече били хванати на 8 август при опит да влязат в България на ГКПП Капитан Андреево. Била им наложена принудителна административна мярка връщане в страната по произход. Въпреки това още на следващия ден иракчаните получили от Държавната агенция за бежанците временна закрила. Документите били в тях, когато граничарите ги заловили.

По случая се води разследване.