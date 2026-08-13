Община Чавдар: Непълнолетните трябва да са у дома преди 22 часа

Родителите носят отговорност и подлежат на глоби, напомнят местните власти

Местните власти в малката община Чавдар в София област се принудиха да напомнят на родителите, че непълнолетните им деца трябва да са у дома щом падне мрак. В официалния профил на общината във фейсбук днес бе публикувано кратко съобщение, разписващо законовите разпоредби.

Повече от десетилетие в Закона за закрила на детето е забранено деца под 14 години да са навън след 20 часа, а ако все пак са на някакво обществено място, то с тях трябва да има родител или настойник. Тези до 18 години пък трябва да са се прибрали преди 22 ч. Това напомнят и местните власти в селото-община, в която постоянен адрес имат около 1200 души.

"Безопасността е на първо място. Родителите носят отговорност и подлежат на глоби! За вашата безопасност и сигурност", завършва призива на общината. Той е придружен и с напомняне винаги да носим личните си документи с нас.

Законът предвижда сериозни санкции за разхождащите се без придружител малолетни. Вечеря за непълнолетен след 20 часа тръгва от 1000 евро, същото е положението ако решат да ви глобят за дете под 18 години след 22 часа. При повторно нарушение санкцията може да достигне до 5000 евро.

Предупреждението идва дни след като непълнолетни нападнаха и убиха Георги Кузов в Пловдив.