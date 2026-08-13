Полицията погна дървената мафия край Велико Търново

Иззети са 23 куб. м. незаконно добити дърва за огрев и са образувани 5 досъдебни производства при спецакция срещу дървената мафия в областта, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Специализираната полицейска операция срещу незаконния дърводобив, транспорт и съхранение на дървесина и противодействие на пътния травматизъм се проведе днес на територията на районните управления в Г. Оряховица и Елена. Проверени са общо 221 лица, 163 автомобила, 17 адреса, 2 заложни къщи и един пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали.

Установени са 3 нарушения по Закона за горите – съхранение на дървесина без горска марка и дървесина без превозен билет, съставени са 3 констативни протокола и 3 акта по Закона за горите. Съставени са 5 акта по Закона за движение по пътищата, наложени са 27 глоби по фиш. Връчени са 22 електронни фиша. Издадени са 3 заповеди за налагане на принудителни административни мерки. Установени са 2 неправоспособни водачи и един с алкохол до 1,2 промила. Съставени са 3 акта по Закона за гражданската регистрация.

Иззети са 23 куб. м. дърва за огрев и са образувани 5 досъдебни производства по чл. 235 от НК.

В операцията освен полицески сили са участвали жайнармерия и горски.