Втори ден гасят пожара край село Камен връх

Второ денонощие продължава овладяването на пожара, който пламна край село Камен връх (община Болярово, област Ямбол).Огънят е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд, и се е разпространил в три посоки. В момента се работи за пълното потушаване в направлението към село Поляна (община Стралджа), посочи началникът на противопожарната служба в Ямбол комисар Иван Динев. Няма опасност за населените места в района.

В борбата с огъня са включени шест противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера областният управител Георги Чалъков задейства системата BG-Allert, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. Към момента ситуацията в района е спокойна, каза кметът Христов и призова за отговорност всички жители и земеделски производители, тъй като силният вятър и високите температури правят риск от пожари изключително голям, пише БТА.

Пожарът се разрази около 13:30 часа вчера, първоначално в сухи треви и храсти, но обхвана бързо широколистна гора. Десет противопожарни автомобила и екипи от областите Ямбол, Сливен и Бургас се включиха в борбата с огъня, както и хеликоптер „Кугър" (Cougar) с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово. Имаше готовност и за евакуация на хората от село Камен връх.