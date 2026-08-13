Оставиха в ареста побойници, нанесли леки телесни повреди на полицейски служители

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Трима обвиняеми, които са нанесли леки телесни повреди на полицейски служители, остават в ареста. Това реши Районен съд – Пазарджик, след като уважи искането на Районна прокуратура – Пазарджик за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на тримата мъже.

Г.Б и В.К. са обвинени за нанасяне на леки телесни повреди на полицейски служители по повод изпълнение на служебните им задължения. На Г.Г. е повдигнато обвинение за закани за убийство на полицейски служители по повод изпълнение на службата им по опазване на обществения ред.

Инцидентът е станал във вторник вечер ан улица в пазарджишкото село Звъничево, където полицейски екипи спрели за проверка моторист. С него били и негови приятели, които отправили закани към органите на реда и налитали да ги бият.

От събраните по делото доказателства (писмени и веществени доказателства, разпити на свидетели) съдът счете, че е налице обоснованото предположение, че тримата обвиняеми са извършили престъпленията, за които са обвинени.

Бяха отчетени негативните характеристични данни на обвиняемите и високата обществена опасност на деянието. Налице е реалната опасност да се укрият или да извършат друго престъпление, тъй като са личности със завишена обществена опасност.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Пазарджик в 3-дневен срок. Делото е насрочено за 18 август 2026 год. от 14,00 ч.