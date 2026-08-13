Двама получиха условни присъди за контрабанда на стоки през „Капитан Андреево“

Окръжният съд в Хасково одобри днес споразумения по две дела за контрабанда на стоки през ГКПП „Капитан Андреево“ и наложи условни наказания на двама чужди граждани. И двамата са осъдени на лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок и са глобени с по няколко хиляди евро, съобщиха от пресцентъра на съда.

Единият подсъдим – 54-годишен гражданин на Турция, е признат за виновен за това, че на 24 май т.г. е пренесъл през границата с микробус голямо количество хранителни добавки и лекарствени продукти, предназначени за търговски цели. Задържани са общо 1800 опаковки лекарствени препарати и хранителни добавки. Общата стойност на стоките е 102 305 евро. Съдът му е наложил наказание от една година и пет месеца лишаване от свобода и глоба от 5250 евро. Изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ е отложено с тригодишен изпитателен срок.

По второто дело 35-годишен гражданин на Косово е признат за виновен за това, че на 2 април т.г. е пренесъл през границата с автобус 500 пакета по един килограм препарати за растителна защита с стойност 74 000 евро. Окръжният съд в Хасково му е наложил една година и четири месеца лишаване от свобода и глоба от 5500 евро. И в този случай изпълнението на наказанието е отложено с тригодишен изпитателен срок.

И двете определения на Окръжния съд в Хасково са окончателни и не подлежат на обжалване и протест.

По данни от отчета на административния ръководител на Окръжния съд в Хасково Милена Петева-Георгиева през 2025 г. в съда са били разгледани 17 дела за контрабанда на стоки.