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Министър Найденов: Антон Станков остави ярка следа в правния и обществен живот на страната

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ПРАВОСЪДНИЯТ МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ

Правосъдният министър Николай Найденов изказа съболезнования към семейството и близките на Антон Станков, който почина по-рано днес. Найденов отбелязва, че Станков е оставил ярка следа в правния и обществен живот в България. Бившият министър почина на 60-годишна възраст след кратко боледуване във ВМА. Ето какво казва Найденов:

"С дълбока тъга приех вестта за кончината на Антон Станков – юрист, магистрат и държавник, посветил значима част от професионалния си път на българското правосъдие и неговите институции.

Антон Станков премина през различни нива на съдебната система – от младши и районен съдия до председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд. Между 2001 и 2005 г. той заема поста министър на правосъдието, като през този период председателства и Висшия съдебен съвет.

Това са години на важни промени за България, свързани с подготовката на страната за членство в Европейския съюз и с развитието на съдебната система. Като министър Антон Станков носи институционална отговорност за процесите в правосъдието в този ключов период.

Професионалният му път съчетава опита на съдия и адвокат с отговорността на държавника. Той познаваше правосъдието отвътре – не само като система от закони и институции, а като професия, в която всяко решение има значение за човека и обществото."

Днес българската юридическа общност загуби уважаван юрист, оставил своята ярка следа в правния и обществен живот на страната.

Изразявам най-искрените си съболезнования към неговото семейство, близки, приятели и колеги", заявява Найденов.

ПРАВОСЪДНИЯТ МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ

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