70 м споделена трапеза разпъват на Самоводската чаршия за феста „48 часа Варуша юг"

От 14 до 16 август Старият град на Велико Търново става по-жив от всякога с големия летен фестивал "48 часа Варуша юг". 130 събития на 50 локации: концерти, изложби, артистични намеси, визуално изкуство, семейна програма, работилници и творчество, литературни срещи, архитектурна програма, научни дискусии, са подготвили домакините.

За да бъде Старо Търново огромна културна сцена, в събота вечер от 18 ч до полунощ улиците от Централна поща до Царевец и църквата "Свети Четиридесет мъченици" стават голяма пешеходна зона и ще бъдат затворени за автомобили.

В петъчната вечер крепостта Царевец бележи обединението на два големи фестивала – „48 часа Варуша юг" и „Сцена на вековете" с концерта „Memento"на съвременния немски композитор и новатор в музиката Себастиан Щудницки с оркестъра на МДТ „Константин Кисимов". Музикалното шоу започва в 21:00ч. на сцената на Царския дворец.

Акцент в „48 часа Варуша юг" е и 70-метровата споделена маса на Самоводската чаршия, на която в събота от 12 до 22 часа всички желаещи ще могат да донесат любимото си ястие, да го споделят с близки и да намерят нови приятели.