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Йотова за "Евровизия": Невероятен шанс да покажем пословичното ни гостоприемство

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Президентът Илияна Йотова Снимка: Георги Палейков

Президентът Илияна Йотова поздрави бургазлии за избирането на града за домакин на конкурса "Евровизия". Ето какво написа тя във фейсбук:

"Поздравявам бургазлии по повод предстоящото домакинство на „Евровизия 2027" и пожелавам успех в подготовката!

Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието.

Бургас има дългогодишни музикални традиции, родно място е на едни от най-добрите ни артисти и домакин на емблематични конкурси като "Бургас и морето", а вече и на Евровизия. Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг! Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани. Ще отлетят от тук с въздишката на Тони Димитрова "Ах, морето" и с топли спомени за "Бургаските вечери", възпети от "Фамилия Тоника".

Нека бургазлии се гордеят с прекрасния си град и реализират по най-добрия начин възможността да бъдат домакини на Европа!"

Президентът Илияна Йотова

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