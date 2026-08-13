Пожар край петричкото село Първомай

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Пожар избухна край село Първомай. Сигналът за инцидента е подаден около 15:30 часа, съобщи пред БТА главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба (РС) „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) – Петрич.

На място са изпратени два екипа на РСПБЗН – Петрич, както и екип на Аварийното звено към Община Петрич.

Горят сухи треви и храсти, огънят е обхванал и части от горска растителност в района. Пожарникари и служители на аварийното звено работят по овладяването на огъня.

Към момента няма данни за опасност за населението и близките населени места.