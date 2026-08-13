11 катастрофи с деца са станали в Софийска област от началото на 2026 г.

От началото на годината в Софийска област са регистрирани 11 пътнотранспортни произшествия с деца, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – София.

Тежко пострадали са 12 деца при различни обстоятелства. Седем деца са пострадали на територията, за която отговаря Районно управление – Правец, по две деца – на териториите на районните управления в Пирдоп и Своге, и едно в Ботевград.

За същия период на 2025 г. пътните инциденти с деца са били шест. От тях четири са тежко ранени и са пътници, едно – пешеходец, пише БТА.

От ОД на МВР информират, че в момента е вход полицейската акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“. Тя е насочена към опазване живота и здравето на децата по време на лятната ваканция. Контролната дейност е фокусирана върху безопасното пресичане, движението с велосипеди и индивидуални електрически превозни средства, използването на предпазни средства – колани, каски, детски обезопасителни системи и отговорното поведение на участниците в движението.

В ход е и втора кампания – „Безопасно лято“. Тя е насочена към всички участници в движението.

Август е месец с интензивен трафик и повече ваканционни пътувания. Полицейските екипи осъществяват засилен контрол по спазване на Закона за движението по пътищата. Акцентът на проверките е поставен върху използването на обезопасителни колани и детски обезопасителни системи, недопускане управлението на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества, превишаването на разрешената скорост и рисковото поведение на пътя.

В началото на юли т.г. инспектор Катрин Божкова от Районното управление в Самоков каза, че проверки ще има през целия летен сезон.