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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23384055 www.24chasa.bg

Иззеха 500 ментета от магазин в кв. "Факултета"

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В магазина имало около 500 ментета.

500 ментета бяха иззети при акция в столичния кв. "Факултета". Операцията била на 11 август и е дело на отдел "Икономическа полиция" в СДВР.

Действията са предприети след получена оперативна информация за нерегламентирана търговска дейност в кв. „Факултета". При проверка на помещение, обособено като магазин на ул. „Дръстър", полицаите открили и иззели близо 500 артикула. Сред тях попадали дамски и мъжки дънки, тениски, анцузи, маратонки, чанти, чехли и други аксесоари, носещи знаци на известни търговски марки. В хода на проверката е установено, че не са представени необходимите документи за извършваната търговска дейност, както и съгласие от притежателите на съответните марки за продажбата на стоките.

По случая е образувано досъдебно производство. Материалите са докладвани в Софийската районна прокуратура. Работата по случая продължава.

В магазина имало около 500 ментета.

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