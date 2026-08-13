Иззеха 500 ментета от магазин в кв. "Факултета"

500 ментета бяха иззети при акция в столичния кв. "Факултета". Операцията била на 11 август и е дело на отдел "Икономическа полиция" в СДВР.

Действията са предприети след получена оперативна информация за нерегламентирана търговска дейност в кв. „Факултета". При проверка на помещение, обособено като магазин на ул. „Дръстър", полицаите открили и иззели близо 500 артикула. Сред тях попадали дамски и мъжки дънки, тениски, анцузи, маратонки, чанти, чехли и други аксесоари, носещи знаци на известни търговски марки. В хода на проверката е установено, че не са представени необходимите документи за извършваната търговска дейност, както и съгласие от притежателите на съответните марки за продажбата на стоките.

По случая е образувано досъдебно производство. Материалите са докладвани в Софийската районна прокуратура. Работата по случая продължава.