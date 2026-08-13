Сайтът на община Русе вече насочва към платформата „Русе на Дунава" за събития в града и региона

Официалният сайт на Община Русе вече ще насочва към платформата „Русе на Дунава"/Ruse on the Danube, която предоставя актуална информация за културни, спортни, обществени и благотворителни прояви в града и региона.

Препратката „Събитията в Русе" вече е достъпна чрез банер в горната навигационна лента на началната страница на сайта на Общината. Чрез нея гражданите и гостите на града ще могат бързо и лесно да откриват информация за предстоящите събития в специализирания календар на проекта, създаден и поддържан от русенеца Велиян Делийски, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Основен акцент в платформата „Русе на Дунава" е календарът на предстоящите събития в града и региона, който обединява на едно място концерти, театрални постановки, изложби, фестивали, инициативи за деца, както и културни, спортни, образователни, обществени и благотворителни прояви. Съдържанието е организирано по дати и категории, което улеснява жителите и гостите на Русе при избора и планирането на събитията, които желаят да посетят.

Наред с календара платформата представя Русе и региона чрез авторски фотографии, истории за местната общност, инициативи и фотоконкурси, които популяризират богатото културно наследство, архитектурата, природните дадености и духа на крайдунавския град.

Част от проекта е и инициативата „Продукти с кауза", която съчетава популяризирането на местната идентичност с подкрепата за благотворителни каузи. Всички средства, събрани от продажбата на продуктите, се даряват на Фондация „Александър Русев" за изграждането на водно-рехабилитационен център в Русе.

Наред със събитията, които се публикуват от администратора на платформата, „Русе на Дунава" предоставя възможност на всеки организатор на културни, спортни, образователни, обществени или благотворителни инициативи самостоятелно да добавя своите събития чрез специална онлайн форма. След проверка за коректност и съответствие с правилата информацията се публикува в календара и става достъпна за всички потребители.