Йотова: Антон Станков остава завинаги един от най-изявените защитници на върховенството на правото

Антон Станков съзнаваше личната и професионалната си отговорност за укрепване на правовата държава - с грижа към околните и респект към държавността. И в тази обща мисия ще ни липсва професионалният му авторитет и човешките му качества. Това заявява президентът Илияна Йотова по повод загубата на юриста и бивш правосъден министър Антон Станков, съобщават от прессекретариата на президентството.

Държавният глава посочва, че Антон Станков завинаги остава един от най-изявените защитници на върховенството на правото. „В живота бе неизменно воден от идеала за справедливост. Неговата загуба оставя дълбока празнота не само за най-близките му, но и за цялата юридическа гилдия и за обществото ни. Ние всички търсехме и разчитахме на неговия професионален опит и критична мисъл за намиране на решения по наболели обществени проблеми", отбелязва президентът в съболезнователен адрес до семейството и близките на юриста.

Илияна Йотова подчертава и активната гражданска позиция на Антон Станков да отстоява общочовешки ценности. „На една от последните ни срещи само преди седмици, той с тревога говореше за агресията в обществото и особено сред младежите, не спести критичност за дефицита на уважение към закона и човешкото достойнство", посочва президентът и допълва, че Антон Станков винаги е допринасял със задълбоченост, професионализъм, компетентност, искрена ангажираност и визия за бъдещето.

Бившият правосъден министър Антон Станков е починал днес във Военно-медицинска академия (ВМА) в София след кратко боледуване.

Той е роден през 1966 година в Ямбол, а средното си образование завършва в политехническо училище „Васил Левски" в Шумен през 1983 година. Завършва право в Софийския университет „Климент Охридски" и се връща в Шумен като районен съдия в Шуменския районен съд в периода от 1992 до 1994 година.

Министър на правосъдието от 2001 до 2005 г. в правителството на Симеон Сакскобургготски, председател на Висшия съдебен съвет за същия период.

Бил е председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд, член на Юридическата комисия на БОК и на политическия съвет на НДСВ.