Временно променят движението на градския транспорт в столичния район „Кремиковци"

От 15 август 2026 г. Столична община въвежда промени в организацията на наземния градски транспорт в североизточната част на София във връзка с пускането в експлоатация на новите метростанции до ж.к. „Левски". Целта е да се подобри свързаността на крайните квартали и населените места в района с метрото и останалата част от транспортната мрежа на столицата, съобщава от общината.

Най-съществените промени засягат автобусните линии №117 и №118. Автобус №117 от Бухово и автобус №118 от село Желява ще се движат по нови маршрути, които ще осигуряват директна връзка с новата метростанция „Генерал Владимир Вазов". След пътния възел на бул. „Ботевградско шосе" и бул. „Владимир Вазов" автобусите ще продължават направо по бул. „Владимир Вазов", след което ще завиват наляво по ул. „Станислав Доспевски" и отново наляво по ул. „Летоструй" до Автостанция „Изток". Маршрутът ще бъде двупосочен, а в променения участък автобусите ще спират на всички съществуващи спирки. СНИМКА: Столична община

Променят се и номерата на две автобусни линии. Линия №12 ще стане №112, а линия №90 – №115. Според общината новата номерация ще обедини линиите, обслужващи район „Кремиковци", в обща група – №112, №115, №117, №118 и №119, което ще направи маршрутната схема по-ясна и по-лесна за ориентиране.

Промени има и при наименованията на спирките. Спирките на наземния транспорт, които се намират в непосредствена близост до новите метростанции, ще бъдат преименувани така, че имената им да съответстват на тези на метростанциите. Целта е да се улесни прекачването между автобусите и метрото.

От 15 август се променя и статутът на част от междинните спирки по автобусните линии №112, №115, №117, №118 и №119. С изключение на крайните спирки, част от спирките по бул. „Ботевградско шосе" след Околовръстния път и Северната скоростна тангента ще бъдат със статут „по желание". Това означава, че автобусите ще спират само ако пътник предварително е подал сигнал, че желае да слезе, или ако има чакащи пътници на спирката.

От Столична община посочват, че с тези промени новите метростанции трябва да се превърнат в удобни транспортни възли за жителите на крайните квартали и населените места в североизточната част на София. Очакванията са автобусният транспорт да осигури по-бърз достъп до метрото, а чрез него – по-удобна връзка с централната градска част и останалите райони на столицата.