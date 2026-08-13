Домашен насилник от пловдивско село наруши ограничителна заповед, преди 2 дни го осъдили за същото

На 17 юни бил глобен с 300 евро, на 19-и отново отишъл да търси пострадалата

Домашен насилник се сдоби с поредна присъда от Районния съд в Пловдив, след като първото наказание не изиграло ролята си и само 2 дни по-късно отново отишъл до дома на бившата си приятелка, макар да имал ограничителна заповед.

На 5 юни жената получила Заповед за незабавна защита, с която на мъжът, с който живеела, бил изведен от общото им жилище и му било забранено да доближава както нея, така и къщата ѝ в село Триводици. Срокът бил до приключване на гражданското дело между тях. Още на следващия ден обаче той отново се появил в имота, за което били сигнализирани органите на реда.

На 17 юни мъжът се изправил пред Районния съд, където признал вина и сключил споразумение с прокуратурата. Договорил глоба от 300 евро. Само 2 дни по-късно, на 19-и, той влязъл в къщата, за да търси жената. Полицията го арестувала и насилникът останал зад решетките до 11 август, когато отново сключил споразумение. Този път за 6-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.