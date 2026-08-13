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Катастрофа на "Струма" в посока София, мъж и жена са откарани в болница

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Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

Катастрофа е станала този следобед на 36-ия километър на автомагистрала „Струма", при разклона за с. Старо село, в посока София.

По първоначална информация на полицията са се ударили два автомобила и двама души са пострадали - жена, шофирала единия автомобил и пътник от другия. Те са транспортирани в болницата в Перник. Към момента няма информация за тяхното състояние.

Движението в района временно е ограничено и се осъществява по обходен маршрут през Радомир, съобщава БТА. Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция".

Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

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