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Остава в ареста мъжът от Дупница, отвлякъл и пребил свой познат с гумена палка.

Д. Д. е привлечен като обвиняем за това, че на 10 август между 02:00 ч. и 04:13 ч. в Дупница, противозаконно е лишил от свобода съгражданина си Г. Г. Заплашвайки го с нож, той качил пострадалия насила в управлявания от него автомобил, след което му нанесъл побой на паркинг на улица в града.

След това го завел в обитавана от него къща, където продължил да го държи против волята му и го пребил с гумена палка.

Районният съд в Дупница определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" за 26-годишен мъж с инициали Д. Д., обвиняем за противозаконно лишаване от свобода. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

​Съдът уважи искането на Районната прокуратура за налагане на най-строгата мярка. Защитата на обвиняемия поиска по-леко ограничение с мотив, че той не е осъждан до момента. Двамата мъже са се познавали.

​Предвиденото в закона наказание за това престъпление (по чл. 142а, ал. 1 от Наказателния кодекс) е до шест години лишаване от свобода.

Определението на Районния съд в Дупница подлежи на обжалване или протест пред Окръжния съд в Кюстендил в тридневен срок, посочват от пресцентъра на съда, съобщава БТА.