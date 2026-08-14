2 евро членски внос в партията на Радев, за пенсионери - наполовина

Кадрите във властта без задължение да заделят повече, освен ако сами не пожелаят

По 2 евро струва членството в "Прогресивна България".

Наполовина е сумата за пенсионерите, преминали в редиците на новоучредената партия на премиера Румен Радев.

Напливът от желаещи е голям - всеки ден на сайта на ПБ се публикуват новини за новоучредени структури на управляващата партия в малки общини и големите градове в цялата страна. И гр. Мизия вече има партийна организация на “Прогресивна България”, учредена под портрета на лидера от плакатите му за парламентарните избори през април. Снимка: "Прогресивна България"

Министри, депутати, кметове и други кадри на високи длъжности нямат задължение за по-високи отчисления към партийната каса, както е в повечето други партии. Така групата от 131 народни представители ще донесе годишно малко над 3100 евро.

Членският внос е равен, освен ако партиецът изрично не пожелае да внесе по-голяма сума. В БСП, откъдето партията основно попълни банката си кадри, всички на висок пост даваха 10% от възнагражденията си за партийната каса.

"Прогресивна България" бе призната от съда на 22 юни, а пътят започна от Велико Търново, където два дни преди предсрочния парламентарен вот на 19 април Румен Радев свика учредителното събрание, още тогава лидерският му пост бе официализиран.

На 17 април основателите избраха и 14-членния Изпълнителен съвет, но

имената бяха пазени в тайна

и се разбраха след излизането на съдебната регистрация.

Най-доверените на Радев в тясното партийно ръководство са настоящият шеф на премиерския му кабинет Николай Копринков, министрите Росица Карамфилова, Иван Шишков, Димитър Стоянов и Гълъб Донев, депутатите Петър Витанов, Димитър Здравков, Емине Гюлестан, Стефан Белчев и Георги Чакъров, медийният му съветник като президент Кирил Атанасов, Андрей Живков и Димитър Желязков.

Точно преди парламентът да излезе във ваканция Радев посочи 4-ма от тях за свои заместници и да обяви ресорите им. Лидерът свика разширено заседание на Изпълнителния си съвет. Новината се появи на партийния сайт, но публично не бе обявена.

Трима депутати и Копринков са заместниците на Радев,

като така се явяват началници по партийна линия на министрите.

Копринков ще отговаря за коалиционната политика и местното самоуправление. Николай Копринков Както е известно, най-близкият до Радев още от първия му президентски мандат дойде на "Дондуков" след кметуване в пловдивското село Труд, бе и съветник в община Марица. Оттогава има опит като един от партийните организатори на БСП в Пловдивско, надгради сериозно контактите си като секретар по вътрешна политика и гражданско общество в президентството.

Много от ключовите назначения, свързани с Радев, се координират с Копринков, за когото казват, че е сред най-организираните хора в администрацията. Според съпартийци началникът на премиерския кабинет предпочита да изслушва хората, бърз е във вземането на решения. И че несправедливо и умишлено в медиите бил изграден образът му на "сив кардинал".

Зам.-шеф с ресор законодателна власт е председателят на парламента Михаела Доцова. А шефът на парламентарната група Петър Витанов, който бе евродепутат от БСП, ще отговаря за международната дейност. Петър Витанов Витанов трябва да намери място в европейските семейства за партията, която дойде със заявка за позициониране в център-ляво. През февруари 2023 г. с още 13 души бяха изключени от БСП от тогавашната лидерка Корнелия Нинова и Витанов стана член на Германската социалистическа партия благодарение на съвместната работа с тях като евродепутат от групата "Социалисти и демократи".

Възможно е БСП, която “Прогресивна България” буквално изсмука, да използва дългогодишните си връзки в опит да попречи формацията да бъде припозната от европейската левица. А и Радев предпочитал да търси нещо “по̀ в центъра”. Така е най-вероятно младата партия да се обърне към

Европейските консерватори и реформисти (ЕКР).

Основание дават някои от законодателните инициативи на ПБ - за традиционното семейство, религията и ценностите, фокусът върху думата “реформи”.

В момента в ЕКР е Ивайло Вълчев - единственият евродепутат, излъчен от партията на Слави Трифонов (ИТН също се оказа банка за кадри на Радев). Там преминаха и евродепутатите на Делян Пеевски Елена Йончева и Танер Кабилов, които след разделението в ДПС напуснаха “Обнови Европа”. В “Обнови Европа” остана Илхан Кючук, там са и двамата депутати на “Продължаваме промяната”.

Изненадата при зам.-председателите на ПБ е Емине Гюлестан. Емине Гюлестан Бившият

кадър на ДПС поема диалога с гражданските организации

и хоризонталните структури. Тя влезе в 52-ото НС, след като водачът в Кърджали Иван Демерджиев стана вътрешен министър. Баща ѝ Фикри Гюлестан е сред основателите на СДС в Момчилград, два мандата общински съветник от ДПС. Дъщеря му няколко пъти бе номинирана за евродепутат от хората на Доган, през 2009 г. бе 10-а в листата. Бакалавър е по политология и балканистика, магистър по международни отношени, завършила е Дипломатическата академия във Виена. Управлявала е проекти по предприсъединителните фондове на ЕС, както и такива за земеделското министерство. Била е главен експерт в КРС и съветник в МВнР.

Важната роля на организационен секретар е поверена на

бившия ковчежник на БСП Александър Нейчев

От края на юли той официално пое “функции по организиране и координиране изпълнението на решенията на Изпълнителния съвет и осъществяване на методическа и контролна дейност на териториалните органи на партията”. Александър Нейчев Преди време запознати разказаха, че той е предложил Радев като кандидат за президент на Корнелия Нинова.

Малко преди да стане оргсекретар на управляващата партия, в началото на юли Нейков стана татко на Лора. Любимата му Варсен е журналист, намерили се на “Позитано”, когато работела във вече несъществуващата червена телевизия БСТВ.

Август се оказа горещ за “Прогресивна България” - най-големите столични райони и Пловдив вече отметнаха основаването на структури, масово учредяване тези дни тече в цялата страна, а и извън нея. Амбицията е

да се покрият всички общини

На срещите обикновено присъства по някой депутат, после еднотипни снимки на цялото ръководство, изправено пред стената, се качват на сайта на ПБ. Учредяването на структурата на управляващата партия в община Минерални бани. Снимка: Фейсбук на "Прогресивна България"

Общинските ръководства са с 4-годишен мандат. Областният съвет пък се състои от координатор за района, общинските председатели и регионалния отговорник. Кметове, областни управители, народни представители, евродепутати, министри попадат по право в общинските съвети на организациите, в които членуват.

Говорителката на ЦИК и 21 депутати ще координират

Едновременно с върха на пирамидата в “Прогресивна България” са обявени и областните координатори, които ще отговарят за стиковането на структурите и свеждането на партийната повеля до тях. 2/3 от тях са депутати - 21 от 32-те имена.

Сред тях са и двамата партийни зам.-председатели - водачът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов (за Перник) и Емине Гюлестан (Кърджали), както и още трима от Изпълнителния съвет - Георги Белчев, Димитър Здравков и Георги Чакъров.

Здравков е “шапката” за цяла София, Белчев е за 24-и МИР, а депутатите Даниел Парушев и Асен Бабачев са за другите два избирателни района. При учредяването на общинските партийни организации те вече анонсираха, че отсега

започват подготовка за местния вот догодина

Областните координатори се назначават от партийното ръководство, според слуховете Румен Радев лично посочил имената и дори изненадал някои от избраните. Много бивши кадри на БСП ще стягат структурите на ПБ.

Координаторите попадат по право в областните съвети на партията и ръководят заседанията им. Те отговарят и за регистъра на партийните членове в района. По право участват в Общото събрание на партията, което може да променя устава и ръководството на ПБ.

От “спортната квота” в НС само Ивет Горанова е с координаторски пост - за Ловеч. Областните управители на Видин, Габрово и Ямбол Огнян Михайлов, Кристина Сидорова и Георги Чалъков, както и зам.областният на Бургас Георги Маджаров поемат местните структури. Сидорова бе депутат и член на Националния съвет на БСП, а Чалъков - зам.-кмет в Тунджа и два мандата съветник, както и кандидат за депутат от социалистите.

Министърът на туризма Илин Димитров ще отговаря за Варна

Андрей Живков, който бе министър на енергетиката, а сега е в ръководството на БЕХ, поема Кюстендилско. В Шумен Радев е харесал доскорошния областен лидер на БСП и член на Националния ѝ съвет Иван Ганчев. До последно той твърдеше, че работи за червените, но хвърли книжката си 10-ина дни след вота. Има два мандата като депутат от левицата и е шеф на общинския съвет в Нови пазар. Още докато официално бе в БСП, жена му Диляна Парушева даде 20 хил. евро за кампанията на Радев.

Русе се поема от друг бивш депутат от БСП - Георги Стоилов, който сега е шеф на дирекция в общината.

За София-област ще отговаря говорителката на ЦИК Стоянка Балова, тя го правеше и по време на предизборната кампания, въпреки че все още заседаваше в пленума на БСП. При последните промени в Изборния кодекс така и не влезе забрана членовете на ЦИК да участват в ръководни органи на партии или в политически кампании по време на мандата си. Въпреки това “Промяната” освободи Вяра Тодева от ръководството си, след като я изпрати в ЦИК. Забрана има единствено членовете на комисията да влизат в предизборни щабове.