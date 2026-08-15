Във Варна започва изграждането на първите 40 подземни контейнера за смет

Тези съоръжения са решение, което съчетава по-добра хигиена с по-естетичен градски облик

Общината ще удължи договора за сметопочистване до избор на нов изпълнител - сметосъбирането и сметоизвозването ще продължат по досегашния график

Община Варна вече е подписала договор за доставка и монтаж на първите 40 подземни контейнера за смесени битови отпадъци. Те ще бъдат поставени поетапно в различни райони на града, като конкретните места ще бъдат определени от районните администрации след подробен оглед и анализ. При избора ще се вземат предвид наличието на подземна инфраструктура, възможността за обслужване от сметоизвозващата техника и нуждите на квартала.

Подземните контейнери са решение, което съчетава по-добра хигиена с по-естетичен градски облик. Предвижда се да бъдат разположени както в жилищните квартали, така и в пешеходни зони, около обществени сгради и натоварени улици.

Подземните контейнери отдавна се използват успешно в редица европейски градове. Освен че подобряват хигиената и градската среда, те предлагат и по-голям капацитет за съхранение на отпадъците, което позволява по-ефективно организиране на сметосъбирането.

Очакванията са въвеждането им във Варна да намали препълването на контейнерите през летния сезон, когато населението на града значително нараства заради туристите. Ако проектът покаже добри резултати, той може да бъде разширен.

Варна няма да остане без сметосъбиране и сметоизвозване след изтичане на действащия договор с фирмата, която обслужва града. Общината ще удължи настоящото споразумение до приключване на обществената поръчка и избора на нов изпълнител.

Настоящият договор изтече на 5 юли, но според кмета Благомир Коцев законът позволява да бъде продължен до финализиране на новата процедура. До това решение се стигна, след като обществената поръчка за избор на фирма, която да поеме чистотата на Варна през следващите години, беше обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията от един от кандидатите.

Според кмета удължаването на договора има и още един важен ефект. То ще позволи цените по него да бъдат индексирани спрямо инфлацията – възможност, която досега не е съществувала. Това би трябвало да сложи и край на оплакванията на настоящия изпълнител, че работи на цени под пазарните.

Новата обществена поръчка предизвика сериозен интерес сред компаниите в сектора. Общината обяви процедурата в началото на май с амбицията да избере изпълнител, който не само да извършва сметосъбиране и сметоизвозване, но и да осигури по-висок стандарт на чистота в града.

Темата за чистотата беше сред най-дискутираните и на последните заседания на Общинския съвет. Тогава кметът увери, че Варна няма да изпадне в ситуация с неприбран боклук, макар да призна, че качеството на услугата не удовлетворява очакванията на гражданите.