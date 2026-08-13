Военни обезвредиха невзривени боеприпаси на градския плаж „Баба Вида" във Видин. Ето какво съобщиха от Сухопътни войски:

"Специализиран екип по обезвреждане на невзривени боеприпаси от 10-ти миханизиран батальон – Враца, под ръководството на старши сержант Цветомир Войнов обезвреди днес, 13 август, при стриктно спазване на мерките за безопасност, силно корозирал 155 мм артилерийски снаряд с взривател и две силно корозирали гюлета с размери 100 мм и 120 мм. Боеприпасите са открити на градския плаж „Баба Вида". Специалистите действаха по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски". Боеприпасите са силно корозирали. Снимка: Сухопътни войски Боеприпасите са силно корозирали. Снимка: Сухопътни войски