Красивата памет: старите къщи, които разказват историята на Варна

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Проектирани са от архитекти като Дабко Дабков, Стефан Венедикт Попов, Манол Йорданов, Николай Хорозов и Йосиф Стоянов – превърнали града в едно от архитектурните бижута

Разходката из стария център на Варна е като среща с друго време. Достатъчно е човек да забави крачка и да вдигне поглед към фасадите, за да открие богато орнаментирани балкони, изящни еркери, скулптури, маскарони (скулптурно изображение на човешко лице, глава, митологично същество или животно) и ковани парапети – архитектурни детайли, които превръщат морската столица в своеобразен музей на открито.

Преди повече от век Варна е наричана "Царицата на Черно море". След Освобождението градът постепенно изоставя ориенталския си облик и започва да се изгражда по европейски образец. Архитекти, завършили във Виена, Прага, Париж, Мюнхен, Цюрих и Брюксел, създават десетки впечатляващи сгради, които и днес определят облика на централната градска част.

Изследователят на архитектурното наследство Християн Облаков посвещава повече от 20 г. на издирването на историите зад тези домове и е категоричен, че именно архитектурното разнообразие е една от отличителните черти на Варна.

Еклектичен, богат и интересен – така той определя архитектурния облик на града. Тук се срещат сгради в стиловете сецесион, необарок, неокласицизъм и модернизъм, създадени от архитекти, които пренасят най-новите европейски идеи на нашето Черноморие. Малкият патрициански дом - на Александър Василев

Домът на Григор Пейчев – среща между архитектура и скулптура

Една от най-красивите жилищни сгради се намира на бул. "Сливница". Построена е през 1923 г. за търговеца и общественик Григор Пейчев. Проектът е дело на архитект Стефан Венедикт Попов, а за художествената украса е поканен големият български скулптор Кирил Шиваров. Именно неговите декоративни пластики превръщат фасадата в истинско произведение на изкуството.

Малкият патрициански дом

На бул. "Сливница" се издига и една от емблематичните варненски къщи. Построена е през 1912 г. по проект на арх. Никола Лазаров за юриста и общественик Александър Василев, който по-късно става и кмет на Варна.

Навремето сградата е била известна като Малкия патрициански дом – име, което говори за нейния престиж и архитектурно великолепие.

Вилата на Атанас Буров

Сред архитектурните символи край морето е и вилата на известния финансист и политик от началото на XX век Атанас Буров. През 1911 г. той възлага нейното проектиране на арх. Дабко Дабков – определен от мнозина като архитекта, дал съвременния облик на Варна.

И днес вилата остава една от най-разпознаваемите исторически сгради край морския бряг.

Къщата на Иван Драсов – паметник, който чака спасение

Сред най-болезнените примери за занемарено архитектурно наследство е домът на Иван Драсов на ул. "Преслав".

Построена в края на XIX век, къщата е принадлежала на един от най-близките съратници на Васил Левски и участник в подготовката на Априлското въстание. Някога тя е била сред представителните сгради на главната търговска улица на Варна. Къщата на Буров, проектирана от арх. Дабко Дабков.

Днес красивата фасада е силно компрометирана, мазилката пада, а сградата чака своето възстановяване. Подобни къщи не са просто недвижими имоти – те са живата памет на Варна.

Архитектурен музей под открито небе

Улиците "Преслав", "Михаил Колони", "Стефан Караджа", "Петко Каравелов" и "Шопен" пазят десетки красиви къщи от края на XIX и първата половина на XX век.

Техните богато украсени фасади, еркери, декоративни корнизи и ковани балкони разкриват таланта на архитекти като Дабко Дабков, Стефан Венедикт Попов, Манол Йорданов, Николай Хорозов и Йосиф Стоянов – хората, които превръщат Варна в една от архитектурните столици на България.

За съжаление, голяма част от това наследство вече е изгубено. По изчисления на Облаков във Варна е имало около 650 стари сгради с архитектурна стойност, а стотици от тях са били разрушени още през втората половина на XX век.

Днес част от останалите къщи са необитаеми, други се рушат, а трети са изгубили оригиналния си облик след неудачни ремонти. На мястото на немалко архитектурни бисери вече се издигат съвременни жилищни кооперации.

"Без тези къщи Варна постепенно губи своята идентичност", убеден е Християн Облаков.

В наши дни интересът към старата архитектура постепенно се възражда. Все повече варненци участват в тематични разходки, посещават лекции и следят разказите за историята на старите домове. Тези сгради пазят спомена за предприемчивите търговци, лекари, индустриалци и общественици, които след Освобождението превръщат Варна в един от най-модерните европейски градове на Балканите. А всяка спасена къща означава спасена частица от паметта на морската столица.