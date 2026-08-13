Общината в Пловдив отрича за сигнали от майка на един от биячите (Обзор)

Охранителите са без правомощия да се разправят с непълнолетни

Общинските гардове засилили обходите по тепетата, но при нередности звънят в районните управления на МВР

Двамата обвинени за побоя над непалци бяха пуснати от ареста, а момичетата, подведени под отговорност за смъртта на Георги Кузев, отиват в затвора в Сливен

Майката на единия от задържаните за побоя над непалски граждани в Пловдив Гергана Папазова твърди, че многократно е подавала сигнали към общината и полицията за нередности и агресивно поведение по тепетата в града.

“Телефонът ми е в мен, мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от полицаи, с които съм говорила”, заяви в сряда тя по време на заседанието за определяне на мярката за неотклонение на сина ѝ.

Жената твърди, че от Общинска охрана са ѝ обяснили, че служителят, пазещ Хълма на освободителите, известен като Бунарджика, е сам и не може да се справи с големи групи младежи.

“Там ходят компании от 15-16 човека, той няма как да се справи с тях. Казват ми да подам оплакване до общината, за да им осигурят повече хора”, каза майката. Тя попита и защо всъщност съществува Общинска охрана, ако не може да реагира на подобни сигнали.

Папазова разказа и за случай, при който сама е отишла да търси сина си на Сахат тепе, след като чрез приложение е установила къде се намира.

“Всеки ден съм повтаряла да не се събира с тези деца. Качвала съм се сама по тепетата да го търся и съм викала името му. Една вечер срещнах двама наркодилъри и ме попитаха дали искам “материал”. Веднага отидох в най-близкото районно, което беше Четвърто, а оттам ме пратиха да си ходя вкъщи и да си лягам”, разказа тя пред съдебната зала. След твърденията ѝ “24 часа” потърси кмета на Пловдив Костадин Димитров. Той категорично отрече в общинските структури да са постъпвали сигнали за нередности на тепетата. Кметът на Пловдив Костадин Димитров СНИМКА: АВТОРЪТ

“Вчера е проверено - няма подадени сигнали към нас и Общинска охрана”, категоричен е кметът. От общината обясниха, че работата на Общинска охрана се следи от ресорния зам.-кмет, който към момента е Ангел Славов. Справка показа, че в Общинска охрана работят 310 души.

Сред вменените им задължения освен патрулирането из обществени места като паркове, градини, тепета и площади, са охраната на общински обекти и мероприятия, организирани от кметския екип, поддръжката на СОТ и денонощният мониторинг на обектите, където има видеонаблюдение.

Началникът на Общинска охрана Димитър Палашев обясни, че е извършена проверка и не са открити регистрирани сигнали с името на тази майка.

“Понеже ни накараха да проверим дали има от нея - няма. Не намерихме и писмен такъв подаден”, посочи Палашев. И обясни, че на Бунарджика има изграден преди години воден акведукт със зона за забавление на деца, като оттогава на тепето има пост на Общинска охрана с един служител.

“Идеята е този един човек там да охранява съоръженията от вандалски прояви и да предотвратява инциденти. Самите обходи на хълма се извършват отделно от него”, обясни Палашев.

Той уточни, че служителите на “Общинска охрана” нямат полицейски правомощия и не могат да извършват проверки или да се намесват в конфликти с непълнолетни.

“Категорично не можем да се справяме с младежи, защото нямаме тези правомощия. Дори 20 души да имаме на място, няма да тръгнем да се разправяме с непълнолетни”, каза той. При съмнително или рисково поведение обаче охраната подава сигнал и търси съдействие.

“Ако се забележи нестандартно поведение, когато се констатира отклонение от нормалното - употреба на алкохол например, тогава се подава сигнал и изпращаме допълнителен патрул, обаждаме се и на Общинска полиция и съответното районно управление, тъй като те могат да извършат проверка”, обясни Палашев.

По думите му от началото на топлия сезон обходите в Пловдив са засилени. Това не се отнася само до тепетата, а и до други места, на които има информация за струпване на младежи.

“Не само на тепетата, има доста рискови места освен тях. Навсякъде, където имаме информация, че се струпват младежи, правим обходи, за да видят, че те се наблюдават и да се предотвратят”, каза началникът на Общинска охрана. Сред местата, които се следят, са сцената “Ядро”, Лятното кино и други точки, за които има сигнали или служителите сами са установили струпване на хора.

Обходи се извършват във всички паркове, като служителите разговарят и с гражданите. Всяко действие на охранителите се отразява в доклади. “Мога да ви гарантирам, че още преди това деяние (убийството на Младежкия хълм - б.а.), което е планирано да се извърши там, където няма видеонаблюдение, обходите ги правим превантивно”, добави Палашев.

“24 часа” потърси и МВР за коментар по твърденията на майката, но такъв не получихме. В сряда синът ѝ - 17-годишният А. Р. и приятелят му Тодор Велев, на 18 г., бяха пуснати от ареста. Съдия Васил Тасев не уважи искането на прокуратурата двамата да останат под стража, след като бяха обвинени в причиняване на леки телесни повреди на двама непалски граждани. За пълнолетния бе определена гаранция от 700 евро, а за непълнолетния - надзор от инспектор в Детска педагогическа стая. Самоличността на тийнейджърите е станала ясна в хода на разследването на убийството на Младежкия хълм, тъй като А. Р. е присъствал при случилото се. По думите на майка му Гергана Папазова синът ѝ се е опитал да спре побоя над Георги Кузев, но не е подал сигнал на телефон 112.

В четвъртък Апелативният съд в Пловдив разгледа и мерките за неотклонение на момичетата, задържани за смъртта на мъжа от Кричим. Само те двете обжалваха ареста си, но съдия Велина Антонова потвърди решението на Окръжния съд и остави в сила най-тежките мерки за неотклонение. Двете момичета направиха неуспешен опит да излязат на свобода. Снимка: Никола Михайлов

Пред съдебната палата стотици хора се събраха на протест и настояха за по-тежки наказания за непълнолетните извършители на престъпления. Протестиращите дори се събраха под прозорците на залата и скандираха “Убийци” и “До живот”.

“Георги беше добър, неконфликтен човек. Агресията и всичко лошо го видях в тези нечовеци. Цяла България е покосена - това е шок и ужас. Настояваме за смъртно наказание и искаме справедлив процес. Аз съм говорил с един от докторите, който ми каза, че ако е бил докаран малко по-рано, Георги щеше да бъде жив”, каза Димитър, съсед на Георги Кузев.

Сред протестиращите бе и 90-годишна пловдивчанка, която заяви: “Смърт за такива престъпници, те няма да се оправят. Ще посяга и на майка си, и на баща си, то няма жал. Аз съм на 90 години, такова чудо не съм видяла. Такива престъпници в мините да изгният”. Хората искат възмездие за смъртта на Георги Кузев. Снимка: Мая Вакрилова

Момчетата, обвинени за смъртта на Георги Кузев, не обжалваха ареста си, а двете момичета ще бъдат преместени в затвора в Сливен, след като Апелативният съд в Пловдив ги остави в ареста за постоянно.