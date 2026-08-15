Чудотворната Хавайска икона на Пресвета Богородица пристига за празника на Варна

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Малка и хартиена, въпреки че не е изписана върху дърво и не е произведение на старинен иконописец, миряните я почитат като чудотворна, носи им утеха и благословение

Варна посреща своя празник с голямо духовно събитие - в навечерието на 15 август пристига една от най-почитаните съвременни православни светини – Хавайската мироточива Иверска икона на Божията майка.

Чудотворният образ ще бъде тържествено посрещнат на 14 август около 17 ч в Митрополитския катедрален храм "Успение Богородично". Храмът ще остане отворен до 21 ч, за да могат варненци и гостите на града да се поклонят пред иконата.

Самото пристигане е част от първото посещение на Хавайската Иверска икона в България. Светинята е у нас от 31 юли до 18 август и

по благословение на Българския патриарх Даниил обикаля различни епархии

След Варненска и Великопреславска епархия тя ще продължи към Рилския манастир.

На 15 август от 8 ч в катедралата ще бъде отслужена ранна архиерейска света литургия. Храмът ще остане отворен за поклонници до 21 ч.

Катедралният храм блести за празника, след като куполите му бяха позлатени през 2021 г. В национална дарителска кампания бяха събрани средства за позлатата и за почистване на фасадата - така храмът получи обновен и по-светъл облик.

Основният дарител - варненският бизнесмен Димитър Желев, беше удостоен със званието "Почетен гражданин на Варна"

за своя личен принос към реставрацията и за дейността си в индустрията и икономиката на града през миналата година.

В кампанията участват и много други дарители (виж част от тях в графиката).

Обновената катедрала сега приема ценната Хавайска Иверска икона. Историята е сравнително нова, но корените водят почти хилядолетие назад – към една от най-почитаните Богородични светини на Света гора. Тя е копие на чудотворната Иверска икона, която се съхранява в Иверския манастир на Атон. Носи същото изображение на Божията майка с Младенеца.

Според православното предание иконата на Света Богородица Иверска е пристигнала по чудесен начин по море и от векове е сред най-почитаните светини на Света гора. Именно този древен образ е първообразът на Хавайската икона.

Разликата е, че хавайската светиня е съвсем малка хартиена икона – не е изписана върху дърво и не е произведение на старинен иконописец. Въпреки това вярващите я почитат като чудотворна заради явлението, свързано с нея. Историята започва през 2007 г., когато иконата е подарена на тогавашния мирянин Нектарий Янгсън от негов духовен наставник свещеник.

Известно време нищо необичайно не се случва. Докато един ден Нектарий не усеща силно и приятно благоухание на рози. При внимателно разглеждане по иконата

са забелязани малки капчици благоуханна течност. Избърсват ги, но на следващия ден отново се появяват

Така започва историята на мироточивата Хавайска Иверска икона.

През 2008 г. Руската православна църква извън Русия я обявява за чудотворна и я определя като светиня, достойна за поклонение. Оттогава малката икона започва да пътува – посещава храмове и православни общности в различни държави, а пред нея се молят хиляди хора.

Вярващите се обръщат към Света Богородица с молитви за болни и страдащи, за своите близки и семейства, за помощ, утеха и благословение.

Именно тази история, започнала от една малка хартиена икона, подарена на един мирянин, довежда Хавайската Иверска Богородица и до България.

Днес неин пазител е свещеник Нектарий, който я придружава при пътуванията , той е част от делегацията, която я съпровожда при първото посещение в България.

Особен смисъл има и самият празник Успение на Пресвета Богородица, който Варна отбелязва на 15 август. Обяснява, че на този ден православните християни всъщност честват смъртта и преминаването на Божията майка от земния живот.

"Ние честваме нейното успение – нейното отхождане от този живот. Но въпреки че тя излиза от света, тя не оставя света, не оставя хората. И това ни дава надежда, защото тя винаги е наша молитвена застъпница, покровителка и защитница", разказва отец Дончо Александров от храм "Св. Атанасий". По думите му именно тук се крие

едно от най-важните послания на празника – човекът не е сам

"Това дава надежда на всички християни. Празникът е празник на вярата и празник на надеждата, че ние не сме сами, а имаме такава застъпница като Богородица пред Бога", посочва свещеникът.

На Успение Богородично във всички православни храмове особено място заема иконата на Пресвета Богородица. Вярващите се покланят пред нейния образ и отправят молитвите си към Божията майка.

Във Варна се пазят няколко особено почитани Богородични образа. Сред тях е древната икона в храм "Св. Богородица – Панагия", известен на варненци като "Малката Богородица", както и копието на "Всецарица" в храм "Св. Атанасий".