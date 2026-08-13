Ограничен е големият пожар край Камен връх, но опасността остава

Пожърът край село Камен връх е ограничен, но опасността от разгаряне на нови огнища остава. Обявеното бедствено положение в община Болярово е отменено със заповед на кмета Христо Христов. Пет противопожарни екипа остават на терен, за да следят за разпалването на потушени вече огнища. Това съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Ямбол комисар Иван Динев.

Пожарникарите вече второ денонощие се борят с огъня.

„Пожарът е ограничен. За пълното му ликвидиране ще ни трябват още поне ден-два, през които ще го охраняваме. Трите фронта на пожара, които бяха активни от вчера, са обезопасени с просеки. Нямаме активно горене, остава само да изгасим отделни огнища. Навсякъде имаме достъп и можем да обикаляме всяко едно огнище. Екипите остават на терен, защото вятърът е много силен. Трябва да бъдем внимателни, за да не разгорим отново пожара", каза Динев пред БТА.

Пожарът се разрази около 13:30 часа вчера, първоначално в сухи треви и храсти, но обхвана бързо широколистна гора и се разпростря на 1600 декара. Десет противопожарни автомобила и екипи от областите Ямбол, Сливен и Бургас се включиха в борбата с огъня, както и хеликоптер „Кугър" (Cougar) с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово. Имаше готовност и за евакуация на хората от село Камен връх, а областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства системата BG-Alert.