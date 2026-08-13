Иззеха над 500 флакона с райски газ от нелегални складове в София и Пазарджик

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи общо 507 опаковки диазотен оксид (Е942), известен като райски газ, при две отделни проверки в София и Пазарджик. Продуктите са съхранявани в обекти, които не са регистрирани по Закона за храните, а за установените количества не са представени документи за произход и качество.

В София проверката е извършена от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – София-град след поискано съдействие от Агенция „Митници". При инспекция на транспортно средство тип „полуремарке", паркирано на паркинг за товарни автомобили в село Бусманци, са открити 220 опаковки райски газ с разфасовка от 3,4 кг., уточняват от БАБХ.

Продуктите са с произход Гърция и са фабрично етикетирани на български език. Върху опаковките е посочено, че са предназначени за коктейли, кулинарни изделия, торти и бита сметана. Има отбелязани още партида, срок на годност и произход.

При проверката е установено, че фирмата, свързана с полуремаркето, не разполага с регистриран по Закона за храните обект за съхранение и дистрибуция на храни. На място не е присъствал представител на дружеството, а за съхраняваните продукти не са предоставени документи, удостоверяващи произхода им.

Полуремаркето е запечатано от ОДБХ – София-град. За установяване на собственика на превозното средство и изясняване на всички обстоятелства около случая ще бъде потърсено съдействие от СДВР. Проверката продължава.

При отделна проверка, извършена в същия ден в Пазарджик, инспектори от ОДБХ – Пазарджик и ОД на МВР – Пазарджик са установили диазотен оксид, съхраняван в гаражно помещение. То също не е било регистрирано по Закона за храните като обект за съхранение на храни или хранителни добавки.

В гаража са открити 287 флакона диазотен оксид – 23 от тях с вместимост 3,3 литра и 264 с вместимост 1 литър. За нито един от продуктите не са представени документи за произход и качество.

Цялото количество е иззето и оставено на отговорно пазене в складова база на ОД на МВР – Пазарджик. На собственика на обекта е връчена покана за предприемане на административнонаказателни действия.

От БАБХ посочват, че продължават проверките за спазване на изискванията за безопасност и проследимост на храните и хранителните добавки. При установяване на нарушения агенцията ще предприема необходимите мерки.