ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за реваншите от III кръг на квалификациит...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23384850 www.24chasa.bg

Иззеха над 500 флакона с райски газ от нелегални складове в София и Пазарджик

1220
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Райски газ СНИМКА: ГДБОП (Снимката е илюстративна)

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи общо 507 опаковки диазотен оксид (Е942), известен като райски газ, при две отделни проверки в София и Пазарджик. Продуктите са съхранявани в обекти, които не са регистрирани по Закона за храните, а за установените количества не са представени документи за произход и качество.

В София проверката е извършена от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – София-град след поискано съдействие от Агенция „Митници". При инспекция на транспортно средство тип „полуремарке", паркирано на паркинг за товарни автомобили в село Бусманци, са открити 220 опаковки райски газ с разфасовка от 3,4 кг., уточняват от БАБХ. 

Продуктите са с произход Гърция и са фабрично етикетирани на български език. Върху опаковките е посочено, че са предназначени за коктейли, кулинарни изделия, торти и бита сметана. Има отбелязани още партида, срок на годност и произход.

При проверката е установено, че фирмата, свързана с полуремаркето, не разполага с регистриран по Закона за храните обект за съхранение и дистрибуция на храни. На място не е присъствал представител на дружеството, а за съхраняваните продукти не са предоставени документи, удостоверяващи произхода им.

Полуремаркето е запечатано от ОДБХ – София-град. За установяване на собственика на превозното средство и изясняване на всички обстоятелства около случая ще бъде потърсено съдействие от СДВР. Проверката продължава.

При отделна проверка, извършена в същия ден в Пазарджик, инспектори от ОДБХ – Пазарджик и ОД на МВР – Пазарджик са установили диазотен оксид, съхраняван в гаражно помещение. То също не е било регистрирано по Закона за храните като обект за съхранение на храни или хранителни добавки.

В гаража са открити 287 флакона диазотен оксид – 23 от тях с вместимост 3,3 литра и 264 с вместимост 1 литър. За нито един от продуктите не са представени документи за произход и качество.

Цялото количество е иззето и оставено на отговорно пазене в складова база на ОД на МВР – Пазарджик. На собственика на обекта е връчена покана за предприемане на административнонаказателни действия.

От БАБХ посочват, че продължават проверките за спазване на изискванията за безопасност и проследимост на храните и хранителните добавки. При установяване на нарушения агенцията ще предприема необходимите мерки.

Райски газ СНИМКА: ГДБОП (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)