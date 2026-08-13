Пулев: Внасяме новия закон за публично-частните партньорства до края на месеца

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията е готово да внесе в Народното събрание в края на месеца новия проектозакон, свързан с публично-частните партньорства. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на среща с областния управител на Варна Марио Смърков.

„Искаме в края на този месец да входираме проектозакона и да го представим за обществено обсъждане на максимално допустимия срок, за да чуем всички заинтересовани страни", заяви Пулев. По думите му обратната връзка към момента е много позитивна, съобщават от ведомството. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на среща с областния управител на Варна Марио Смърков СНИМКА: Министерство на икономиката

Вицепремиерът определи публично-частните партньорства като сериозен инструмент и качествена реформа, която цели да мобилизира частния капитал в комбинация с европейски средства и да бъде сравнително бюджетно неутрална мярка. Целта е чрез нея да се подкрепи мащабната модернизация на инфраструктурата в енергетиката и транспортните връзки, като се използват най-добрите европейски практики.

„Идеята е това законодателство да работи, да е практично, да е приложимо и наистина да мобилизира частен капитал. В същото време да запази макроикономическия баланс, да бъде защитен държавният интерес и да дадем нужната мотивация и тласък на частния капитал да инвестира в страната в големи, мащабни инфраструктурни процеси", каза Пулев.

По време на посещението си във Варненския регион той посети Летище „Балчик" и пристанище Варна и обсъди възможностите за развитието им. Според него засиленият интерес към България и новият проектозакон ще засилят и ролята на пристанищата Варна и Бургас в региона. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на среща с областния управител на Варна Марио Смърков СНИМКА: Министерство на икономиката

„Виждаме много засилен интерес от страна на стратегическите партньори. Всички гледат към Черноморския басейн вече като на критичен и стратегически актив", заяви Пулев.

Като друг важен инфраструктурен проект той посочи структурирането на автомагистрала „Черно море", която според него има много сериозен потенциал за връзката между двата големи морски града Варна и Бургас.

Пулев посочи и възможностите за публично-частно партньорство при военното летище в Балчик. По думите му има сериозен интерес от туристическия бранш за съвместното му използване, така че да има както гражданска част, така и част, свързана с военната дейност.

„Там има много сериозен интерес от туристическия бранш да се направи съвместно ползване, да има гражданска част и да има част, която е свързана с военната дейност", каза той.

Според вицепремиера проектът е подходящ за публично-частно партньорство, тъй като военната база е в окаяно състояние и „буквално пилотите рискуват живота си". „Това е абсолютно неприемливо и може да се направи интелигентна синергия между гражданската част и военната част", заяви Пулев.

По време на посещението си вицепремиерът акцентира и върху необходимостта държавата да бъде партньор на регионите в България. Затова правителството предвижда общо над 1 млрд. евро за финансиране на обекти от Инвестиционната програма за общински проекти.

„Това е мащабна инвестиция в развитието на общините, която ще даде възможност за реализация на ключови инфраструктурни проекти и ще ускори развитието на регионите", заяви Пулев.

Финансирането ще бъде осигурено по две линии – със средства от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и чрез Българската банка за развитие.