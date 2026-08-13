Хиляди в Бургас посрещнаха Хавайската Света Богородица с литийно шествие

Хиляди миряни се събраха в Бургас, за да посрещнат прочутата чудотворна мироточива Хавайска Иверска икона на Пресвета Богородица. Светинята беше тържествено посрещната от Сливенския митрополит Арсений на площада пред храм „Св. св. Кирил и Методий", откъдето започна литийно шествие по централните улици на града, предвождано от ученически гвардейски отряд с духов оркестър.

Представители на духовенството от Сливенска епархия и вярващи съпроводиха иконата, която бе донесена на ръце от Сливенския митрополит до храм „Успение Богородично". Тази вечер предстои Архиерейска вечерня с молебен канон към Пресвета Богородица.

Иконата ще остане в Бургас и утре. От 9:00 часа Сливенският митрополит Арсений ще възглави Архиерейската света литургия. След богослужението чудотворната икона ще остане за поклонение на вярващите до 15:00 часа, след което ще отпътува за Варна, за да продължи поклонническата си обиколка в България, съобщава БТА.

Иконата пристигна за поклонение в България на 31 юли и бе посрещната на летище „Васил Левски" от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Придружават я официалният ѝ пазител свещеник Нектарий Янгсън и свещеник Илия от Руската задгранична православна църква. На 17 и 18 август чудотворната икона ще бъде в Рилския манастир, а на 19 август светинята ще отпътува от България.

Историята на светинята започва през 2007 г. в православната християнска община в Хонолулу, Хаваи, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка по чудесен начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница (РПЦЗ, към Московската патриаршия) официално признава иконата за чудотворна и я благославя да посещава православните храмове по света.

Оттогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията Майка.