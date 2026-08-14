След 30 г. обещания има шанс до 2029 г. да отвори новият ГКПП със Северна Македония

През Струмяни – Берово ще минават автомобили до 3,5 тона

Държавата търси финансиране за 8 км път

30 години след подписана през 1999 г. декларация между България и Република Северна Македония има надежда ГКПП Струмяни - Берово най-накрая да бъде отворен. Подписите под нея са на премиерите по онова време Иван Костов и Любчо Георгиевски.

В документа се акцентира на създаване на необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на безпрепятствено движение на стоки, услуги и капитали. Двете страни трябва да разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти. Да се стремят към облекчаване на митническите и граничните формалности за пътниците и стоките. Подписана е и спогодба за откриване на два нови ГКПП: Симитли - Пехчево и Струмяни - Берово.

Три десетилетия по-късно такива пунктове няма, а за Симитли - Пехчево никой вече и не говори

През годините са правени много съвместни усилия за раздвижване на проекта за Струмяни - Берово, но обещанията винаги са били повече от реално свършеното.

През 2005 г. имаше шанс за строеж на пункт с одобрено финансиране по програма ФАР със срок до 2007 г., но необходимата инфраструктура от българска страна не е изградена поради фалит на спечелилата търга фирма. Зам.-министър Десислава Георгиева обеща пунктът да е готов през 2029 г.

Сега властта е категорична, че ще изпълни мечтата на поколения жители на пограничния регион да видят ГКПП Струмяни - Берово отворен.

Местните жители наричат бъдещия пункт Клепало по името на последното село до българо-македонската граница, което има едва двайсетина жители.

Наскоро бяха одобрени екологичните процедури

и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) излезе с решение за одобрение на доклада по ОВОС на инвестиционното предложение за изграждането на пункта, както и на проекта за 8-километровия път до него. Така на проекта се дава "зелена светлина" за строителството.

"Отварянето на границата се очаква от хората не само от община Струмяни, но и в още две общини - Кресна и Сандански, вече повече от 30 години. Надявам се да спазят сроковете и през 2029-а ГКПП Струмяни - Берово да заработи", каза кметът на Струмяни Емил Илиев при представяне на положителния доклад по ОВОС.

Новият ГКПП ще скъси с около 150 км разстоянието

и на македонските граждани от района на Берово при пътуване до магистрала "Струма". Ще засили икономическите и социалните връзки между двете държави, ще улесни срещите между много роднини, които живеят от двете страни на границата, ще осигури връзка между международните транспортни коридори 4 и 8. След отваряне на граничния пункт се очаква броят на преминаващите границата между България и РСМ да се увеличи от 657 000 на 722 700 души годишно. Съществуващият път през последното село Клепало

На среща в Благоевград зам.-министърът на регионалното развитие Десислава Георгиева обеща, че ако се спази темпът на работа, 2029 г. е реален срок. "Това е важен за целия граничен регион проект. За реализацията му ще бъдат вложени 11 млн. евро по програма Интеррег "България-Северна Македония" 2021-2027 г., което е 30% от целия бюджет. Новият граничен преход ще допринесе за сближаване на хората от двете страни на границата, ще има добавена стойност за бизнеса и ще доведе до развитие на туризма. Убедени сме в полезността на тази инвестиция.

Важно е, че са спазени всички екологични процедури и законови изисквания на ЕК. В момента се спазва стриктно заложеният график и всички институции са максимално мобилизирани", допълни Георгиева. Призна обаче, че се търсят допълнително източници на финансиране за пътната връзка до пункта, защото тя не е включена в проекта и трябва да бъде изградена със средства от държавния бюджет. Може да се търси и европейско финансиране за нея.

Граничният пункт Клепало ще бъде четвъртият между България и Северна Македония. Западната ни съседка започна работа по изграждането на пътя и сградата на своя територия бързо след подписването на двустранното споразумение през 1999 г. Там вече 20 г. има път и сграда за граничен и митнически контрол с прилежащата им инфраструктура, които обаче се амортизират и се нуждаят от основен ремонт.

При нас проектът периодично се поставя на дневен ред от различни правителства. Имаше идея контролът да става в една сграда от съвместни екипи, за да се използва построеното в РСМ и да не се бави откриването на пункта, но бе отхвърлена. Едва през 2022 г. започнаха реално дейностите след осигуреното европейско финансиране. ГКПП-то и пътят до него Струмяни - Микрево - Раздол - Клепало - граница стана "национален обект" преди 3 г. с решение на правителството. Това улесни процедурите, свързани със Закона за устройство на територията, одобряване на подробни устройствени планове, отчуждавания и др. Пътят през село Раздол

Партньор по проекта от българска страна е Областната администрация – Благоевград, а от македонска – управление "Митници"

Предвижда се да има обслужващи сгради на територията на двете държави за преминаване на пътнически и товарни превозни средства до 3,5 тона. Няма да се допускат тежкотоварни камиони. Пунктът ще работи 24 часа 7 дни в седмицата. Бъдещата площадка обхваща 11 дка площ на 1300 метра надморска височина на стръмен скат, което прави изграждането предизвикателство.

ГКПП е предвиден да функционира за 50 служители на четири смени. За излизане и влизане в страната са планирани по две трасета в посока.

Административната сграда трябва да е на два етажа с височина до 10 метра. Ще има двойни контролни кабинки на ГД "Гранична полиция" и агенция "Митници", кабина на БАБХ на трасе вход, кабина на РЗИ на трасе вход, места за проверка на багажи и стоки.

Предвидено е и хале за митническа проверка на леки автомобили, място за рентгенова площадка, дезинфекционна площадка на "вход".

В административната сграда освен офиси на служителите ще има и помещение за лица, търсещи убежище, стаи за временно задържани хора, за разпити и визова станция. За нуждите на агенция "Митници" ще има помещение за проверка на личен багаж, както и за личен преглед с душ, умивалня, тоалетна и др. А на два пилона, високи по 20 метра, ще се веят знамената на България и ЕС.

Очаква се до месец да бъде готов техническият проект за изграждане на липсващите 8 км от довеждащия път между Струмяни и ГКПП Клепало.

Вече е избрано трасе до границата, което минава през землищата на с. Клепало, с. Раздол и с. Горна Рибница с дължина 8,196 км. Засегнати са общо 281 имота в землищата на трите села.

В момента няма изградено пътно трасе с трайна

настилка до ГКПП Клепало, но до него може да се стигне с кола по съществуващ стопански път.

При изграждането на трасето няма да се строят големи съоръжения като мостове, надлези и подлези. Предстоят също подмяна на водопродод, изграждане на сондаж, както и полагане на нова оптична кабелна линия.

За електрозахранването на пункта трябва и нов трафопост.

Инвестицията е разделена на две фази. В първата, разчетена да приключи още тази година, ще се извършват подготвителните дейности, свързани с планиране, проектиране и избор на изпълнители. Във втората – от 2027 до 2029 г., ще се реализират строителните дейности по инфраструктурата на граничния комплекс.

Очаква се разрешението за строеж на пункта да бъде издадено през 2027 г. и тогава да започне доизграждането на довеждащия път.