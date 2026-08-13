СЕМ се скара заради вицепремиера Иво Христов - шефката Наплатанова го критикува, Къдринова го защитава (Обзор)

Било неприемливо да противопоставя БНТ и БНР, пише в позиция на съвета

В министерство на истината ли се превръща СЕМ? Този въпрос скара членовете му вчера, след като съветът обяви в официална позиция, че “намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии”.

Така СЕМ се скара на вицепремиера Иво Христов след негово участие в сутрешния блок “Денят започва” на БНТ. Часове след интервюто му съветът публикува позиция на сайта си.

В ефира Христов заяви: “Не е тайна, че в миналото с държавни медийни пакети, с евросредства всички власти си купуваха медиен комфорт. Сега “олигарсите” овладяват медиите и малко са местата, които устояват - като например БНТ”. След което допълни, че това не можело да се каже за БНР.

Позицията на СЕМ обаче скара и членовете му, тъй като Къдринка Къдринова е гласувала “против”. “Не ми се играе на министерство на истината и няма да подкрепя превръщането на СЕМ в това”, казала тя на заседанието, на което единствена от общо 5-те жени членки не е подкрепила позицията. Къдринова и шефката на СЕМ Габриела Наплатанова влязоха в съвета от квотата на Румен Радев, докато бе президент. От парламентарната са д-р Симона Велева (предложена от “Продължаваме промяната”), Пролет Велкова (“Демократична България”) и Галина Георгиева (ГЕРБ), чийто мандат е изтекъл, но още няма друг назначен на мястото ѝ.

“Колежките ми в СЕМ днес събраха мнозинство, за да излязат с позиция по повод развълнувало ги интервю на вицепремиера Иво Христов по БНТ, в което той прави комплименти на обществената телевизия за професионализъм и плурализъм и добавя, че не би могъл да каже същото за БНР. Това мисли, това казва - негово мнение. Аз се противопоставих на инициативата СЕМ да излиза с позиция по този повод и да поучава Христов какво да говори”, написа Къдринова във фейсбук след заседанието. В поста си допълва, че не подкрепя такива нравоучения.

В отговор на Христов от СЕМ обясняват, че БНР е на първо място по обществено доверие съгласно последния доклад на института “Ройтерс” и е информационният лидер в радиоефира. Допълват, че то е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) - очевидно имат предвид, че генералният директор на БНР Милен Митев беше преизбран единодушно за член на Управителния съвет на EBU с мандат 2025-2026 г. “Подобни са и обществените оценки за БНТ, която също е сред водещите по обществено доверие”, пише още в позицията.

С нея от СЕМ напомнят, че “Европейският акт за свободата на медиите изрично предвижда укрепване на независимостта на обществените медии заради значимата роля, която имат за демократичното функциониране на обществото”. Впрочем в управленската си програма, публикувана на 12 август, правителството на Румен Радев предвижда да направи промени в медийния закон, с които да бъдат приложени текстовете на Европейския акт за свобода на медиите. Сред тях са гарантирането на медийния плурализъм, редакционната независимост и прозрачността на собствеността на доставчиците на медийни услуги, правила за политическата реклама.

